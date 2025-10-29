Aumenta 20% la recaudación aduanera en México

La recaudación aduanera en México sigue mostrando cifras al alza ante un dinamismo sostenido en el comercio exterior.

De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM), entre enero y septiembre la recaudación por este tema aumentó 17.5%, respecto al igual periodo del año pasado, al pasar de 879,587 millones de pesos en 2024 a $1 billón 073,775 millones de pesos en igual lapso de 2025.

Dentro de este contexto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) concentra la mayor parte de lo recaudado con $742,949 millones de pesos.

Le sigue en segundo lugar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con $174,972 millones de pesos recaudados en los primeros nueve meses del año, impulsado principalmente por el cobro que se aplica a los combustibles.

Expertos señalan que, de hecho, este último gravamen registra un alza cercana al 50%, ya que ahora se le está poniendo “más lupa” al tema del huachicol fiscal.

Si bien ningún impuesto repuntó como el IEPS, la ANAM reportó que también la recaudación por Impuesto General de Importación (IGI) creció 22.9%, para alcanzar $125,157 millones de pesos.

A la par de ello, los ingresos recaudados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) avanzaron 12.1% real a tasa anual, para sumar $742,949 millones de pesos.

A la vez se registró un avance de 9.6% en el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) para sumar $22,485 millones de pesos.

En tanto que el rubro de otros conceptos se ha reducido 1.2% y el de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se desplomó 45.7% ante la incertidumbre que atraviesa el sector automotriz por los aranceles que aplica Estados Unidos.

Cabe mencionar que, aunque la recaudación subió en los primeros nueve meses del año, las operaciones en aduanas fronterizas cayeron 1.8% en el periodo.

Al tomar en cuenta solo el mes de septiembre, las aduanas reportaron ingresos de $120,021 millones de pesos, un 9.7% más con relación a un año atrás.

Cabe recordar que, desde el 12 de marzo, el gobierno de Donald Trump ya impone aranceles a México en rubros como el acero y el aluminio, y desde el 3 de abril al sector automotriz cuya operación se realice fuera del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de que también se impone un arancel al cobre y a otros productos como el tomate.

Pese a este escenario, el país sigue fortaleciéndose como potencia exportadora e incluso como el principal socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con cifras recientes.

