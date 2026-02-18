Aumenta 9% el comercio entre México y Canadá

En el último año, de los principales socios comerciales de México, Canadá fue el país con el que más hubo crecimiento, según muestran datos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en 2025 el valor del intercambio comercial con Canadá creció 9%, más del doble del 4% que se tuvo con Estados Unidos y el triple respecto al 3% registrado con China.

En la suma de exportaciones e importaciones, Canadá es el tercer mayor socio comercial de México con $34,773 millones de dólares en 2025, un nivel muy por abajo de los $801,772 millones de dólares que se tienen con Estados Unidos, o de los $143,485 millones de dólares que se tuvieron con China.

Otro dato relevante es que Canadá es el segundo mayor destino de las exportaciones mexicanas, con un valor de $22,168 millones de dólares en 2025, suma que supera los $10,214 millones de dólares en mercancías enviadas a China.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales exportaciones de México a Canadá son vehículos, autopartes, teléfonos móviles, máquinas y unidades de procesamiento de datos, entre otras.

En tanto, las principales importaciones son partes y accesorios de vehículos automotores, iniciadores y aceleradores de reacción, aluminio y carne, entre otras.

Esto en un contexto en el que Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a ambas naciones, con las cuales este año debe llevar a cabo la revisión del T-MEC, un mecanismo para determinar si el acuerdo continúa vigente por otros 16 años.

