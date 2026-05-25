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Finanzas

Producción petrolera en Latinoamérica aumenta 11% en 2026: Olacde

Mientras que la elaboración de gas natural se elevó un 27% hasta alcanzar los 28 mil millones de metros cúbicos, siendo Argentina el líder en producción

  • 25
  • Mayo
    2026

La producción petrolera de enero de 2026 de América Latina y el Caribe alcanzó los 361 millones de barriles, un aumento del 11% con respecto al año anterior.

De acuerdo con el reporte mensual sobre Petróleo y Gas, Brasil, México y Venezuela son los países que concentraron el 70 % de la producción total de crudo en enero.

Argentina lidera producción de gas natural con incremento del 27% 

Mientras que la producción de gas natural se elevó un 27% hasta alcanzar los 28 mil millones de metros cúbicos. En este rubro, Argentina se posicionó como líder regional con una participación del 21%, principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Le siguen Trinidad y Tobago con el 20% y Brasil con el 13%.

En un segundo grupo se encuentran Perú, con una participación del 11%, Venezuela con 10% y Bolivia con 9%.

Añadió que Colombia aportó el 5% de la producción regional, mientras que Ecuador participó con aproximadamente el 1% del total.

Elaboran proyecto regional para ampliar interconexiones y reforzar resiliencia energética

En este contexto, Olacde, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), avanza en el Proyecto Regional de Integración Gasífera Mercosur + Chile.

El proyecto contempla estudios técnicos, normativos, financieros e infraestructurales destinados a ampliar la interconexión regional, facilitar nuevos corredores de suministro y reforzar la resiliencia energética de América del Sur frente a la volatilidad de los mercados internacionales. 


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