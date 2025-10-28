Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda

Pese a la especulación por el tema de aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre global, la demanda, producción y colocación de vivienda en Nuevo León mantiene cifras al alza.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, Juan Manuel Escobedo Garza, destacó que incluso muchos inversionistas han llegado a la entidad a desarrollar más espacios de este tipo, incluyendo también las naves industriales.

Al Estado le favorece la llegada de más capital extranjero, pues eso también impulsa la demanda, destacó.

Por ello dijo que, comparando datos del primer semestre de este año e igual lapso de 2024, el incremento es de 30 por ciento.

“Hay crecimiento en todos los segmentos; solo en oficinas es donde hay más estancamiento después de la pandemia".

"Sin embargo, las naves industriales y el sector residencial sí han crecido y en el primer semestre vimos un crecimiento… Y este año, frente al otro, hay una disponibilidad de más de 30%; se están produciendo más espacios de desarrollo vertical. Se ha producido más y colocado más. Esto a pesar de la especulación, del tema de aranceles; hay un aumento en la colocación”, explicó.

En entrevista con El Horizonte dijo que, aunque sigue habiendo un déficit de más de 70,000 unidades habitacionales, se continúa trabajando para erradicar esas cifras.

“Sigue habiendo el déficit, seguimos rebasados en vivienda; sin embargo, la vivienda creció un poco más, un 10%, y la venta de vivienda ha crecido 18 por ciento".

"Se produjo más vivienda este año, pero la demanda sigue siendo la misma o mayor; se ha producido más la vivienda por la misma necesidad; llega más gente a vivir”, detalló Escobedo Garza.

