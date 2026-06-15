Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_15_at_6_49_22_PM_6b9947abd9
Finanzas

Aumentan hasta 46% registros de mujeres sindicalizadas

Destaca el caso de Aguascalientes, donde la cifra de mujeres sindicalizadas creció 46.5% anual al primer trimestre de 2026

  • 15
  • Junio
    2026

Cada vez más mujeres trabajadoras se integran a sindicatos en México, al registrar 13 estados incrementos en el número de afiliadas durante el último año. 

Destaca el caso de Aguascalientes, donde la cifra de mujeres sindicalizadas creció 46.5% anual al primer trimestre de 2026, de acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Además de Aguascalientes, los mayores avances se observaron en San Luis Potosí, con un aumento de 32.4%; Chihuahua, con 20.9%; Puebla, con 16%; y Tamaulipas, con 12.5 por ciento. 

En Nuevo León, el crecimiento fue más moderado, al registrar un alza anual de 1.2% en el número de mujeres sindicalizadas. 

Esto significó la incorporación de aproximadamente 2,000 trabajadoras más, para alcanzar un total de 170,000 afiliadas, la tercera cifra más alta del país, solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

Sin embargo, aunque la participación femenina avanzó en la entidad, las mujeres representan 41.7% del total de personas sindicalizadas en el estado, porcentaje que se mantiene por debajo del promedio nacional de 46.9 por ciento. 

A nivel nacional, incluso, el número de mujeres sindicalizadas mostró una disminución de 0.8% anual.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, señaló que las reformas laborales han impulsado una mayor inclusión femenina dentro de los sindicatos. 

“Desde Coparmex Nuevo León consideramos que una mayor participación de las mujeres en sindicatos, empresas y organismos de representación fortalece el diálogo social”, afirmó. 

Añadió que “avanzar hacia la igualdad sustantiva requiere que existan más mujeres participando activamente en los espacios donde se construyen acuerdos y se toman decisiones”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_petroleo_brent_725a71d193
Petróleo cotiza por debajo de US$80 tras acuerdo con Irán
wall_street_abre_verde_d5977045b0
Wall Street abre mixto con mercado atento a SpaceX
EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T084628_447_ad921a1653
Manufactura repunta 0.5% en abril tras caída previa: INEGI
publicidad

Últimas Noticias

fa34872b_72e9_4cb0_87ec_d27a3d505ab9_a8a74e268b
Activan Plan DN-III-E por inundaciones en Monclova
fuerza_civil_seguridad_3190793768
Presume Nuevo León mejores resultados de seguridad en 16 años
suman_ocho_muertos_por_bombardero_siniestrado_eua_35f70a06e7
Suman ocho muertos por bombardeo B-52 siniestrado en EUA
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×