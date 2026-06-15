Aumentan hasta 46% registros de mujeres sindicalizadas

Cada vez más mujeres trabajadoras se integran a sindicatos en México, al registrar 13 estados incrementos en el número de afiliadas durante el último año.

Destaca el caso de Aguascalientes, donde la cifra de mujeres sindicalizadas creció 46.5% anual al primer trimestre de 2026, de acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Además de Aguascalientes, los mayores avances se observaron en San Luis Potosí, con un aumento de 32.4%; Chihuahua, con 20.9%; Puebla, con 16%; y Tamaulipas, con 12.5 por ciento.

En Nuevo León, el crecimiento fue más moderado, al registrar un alza anual de 1.2% en el número de mujeres sindicalizadas.

Esto significó la incorporación de aproximadamente 2,000 trabajadoras más, para alcanzar un total de 170,000 afiliadas, la tercera cifra más alta del país, solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

Sin embargo, aunque la participación femenina avanzó en la entidad, las mujeres representan 41.7% del total de personas sindicalizadas en el estado, porcentaje que se mantiene por debajo del promedio nacional de 46.9 por ciento.

A nivel nacional, incluso, el número de mujeres sindicalizadas mostró una disminución de 0.8% anual.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, señaló que las reformas laborales han impulsado una mayor inclusión femenina dentro de los sindicatos.

“Desde Coparmex Nuevo León consideramos que una mayor participación de las mujeres en sindicatos, empresas y organismos de representación fortalece el diálogo social”, afirmó.

Añadió que “avanzar hacia la igualdad sustantiva requiere que existan más mujeres participando activamente en los espacios donde se construyen acuerdos y se toman decisiones”.

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