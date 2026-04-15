Aumentan muertes y lesiones por accidentes viales en Coahuila

Los accidentes de tránsito en Coahuila comenzaron 2026 con una tendencia al alza en víctimas mortales y personas lesionadas.

Durante enero y febrero, se iniciaron 26 investigaciones por homicidio culposo derivado de hechos viales, así como 219 por lesiones, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el caso de las muertes, el incremento es notable: en el primer bimestre de 2025 se contabilizaron 18 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra subió a 26, lo que equivale a un aumento del 44%.

Las lesiones también mostraron un repunte. En los primeros dos meses del año se registraron 219 casos, frente a los 186 del año anterior, es decir, un crecimiento del 18%.

Aunque se reportan 26 carpetas de investigación por homicidio culposo, el número de víctimas asciende a 37, lo que indica que algunos accidentes dejaron más de una persona fallecida. De forma similar, los 219 casos de lesiones derivaron en un total de 299 personas afectadas.

En conjunto, los decesos por accidentes viales representan más de la mitad de las investigaciones por homicidio en el estado, con un 55%, mientras que los casos de lesiones concentran cerca del 25% del total de indagatorias iniciadas por las autoridades.

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