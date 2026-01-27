Baten récord exportaciones mexicanas y aumentan 8%

Pese a ser un año marcado por políticas arancelarias por parte de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas lograron cifras récord durante 2025.

Al dar a conocer los resultados de la balanza comercial de mercancías de México, el Inegi informó que el valor de las exportaciones totales de mercancías ascendió a $664,830 millones de dólares, un monto nunca visto para un año desde que se tiene registro y que, además, representó un aumento anual de 7.63% en 2025.

Dicha tasa resultó de un alza de 9.3% registrada en las exportaciones no petroleras y de una caída de 26.4% en las petroleras.

“Las exportaciones se integraron de las no petroleras, por un total de $643,592 millones de dólares, y de petroleras, por $21,246 millones de dólares".

"Las exportaciones se vieron apoyadas por maquinaria y equipo especial para industrias diversas, así como equipos para aparatos eléctricos y electrónicos", refirió el Inegi.

Cabe mencionar que, aunque las ventas al exterior de manufacturas crecieron 9.8%, las automotrices retrocedieron 4.2%.

Al considerar solo el mes de diciembre de 2025, el valor de las exportaciones de mercancías sumó $60,651 millones de dólares, cifra sin precedente para un último mes del año; este monto fue superior en 17.2% en comparación con el mismo mes de 2024.

El crecimiento fue resultado de un avance de 19.5% en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 32.9% en las exportaciones petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 17.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo avanzaron un 28 por ciento.

De acuerdo con analistas, en 2026 el crecimiento de las exportaciones enfrentará nuevos riesgos a la baja.

Entre ellos destacan un efecto de base de comparación elevada para las exportaciones de equipo de cómputo, que han dado impulso a las exportaciones mexicanas en el último año.

Además, se espera que la inversión se mantenga débil, debido a la incertidumbre por la revisión del T-MEC, explicó Grupo Financiero Base en un reporte.

Añadió también que “no se puede descartar que en Estados Unidos la Suprema Corte clasifique como ilegales los aranceles respaldados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que elevaría el riesgo de que se anuncien nuevos aranceles bajo otras leyes".

Computadoras impulsan envíos desde Nuevo León

En el caso de Nuevo León, en el balance al tercer trimestre de 2025, se observa que el sector de computación y accesorios electrónicos fue el de mejor desempeño, logrando un avance de más de 26 por ciento.

Analistas reconocen que algunos rubros están marcando la diferencia.

Y es que este subsector, de enero a septiembre pasado, sumó un valor de exportaciones por $5,045 millones de dólares.

La industria química fue otro sector que repuntó en 69.6% la cifra de sus exportaciones, al alcanzar un valor de $835 millones de dólares.

El sector exportador es de gran importancia en la economía de Nuevo León; en la medida en que esté fuerte, que logre mantenerse y no caer, es bueno para el estado, puntualizó la Coparmex en un análisis reciente.

