Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_03_at_12_59_49_AM_9e1a9db69e
Finanzas

Aumentan 30% mujeres en NL que ejercen dos trabajos remunerados

La Coparmex de Nuevo León atribuye esta tendencia al aumento en el costo de vida, que impulsa a más mujeres a integrarse en el mercado laboral

  • 03
  • Marzo
    2026

En 2025, la participación femenina en el mercado laboral de Nuevo León no solo creció, sino que un porcentaje significativo de mujeres asumió la carga de dos empleos remunerados. 

Según un análisis de Coparmex Nuevo León con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el número de mujeres asalariadas en el estado aumentó un 6% del primer al cuarto trimestre del año pasado, superando ampliamente el promedio nacional de 1.2 por ciento. 

Más destacable aún, el número de mujeres con dos trabajos bajo relación de dependencia creció un 30.5% al comparar el cuarto y primer trimestre del año pasado, una tasa mucho mayor al 1.8% reportado a nivel nacional. 

Al cierre de 2025, 32,448 mujeres en Nuevo León combinaban dos empleos remunerados, reflejando la necesidad de incrementar ingresos ante el elevado costo de vida en la región. 

Aunado a ello, destaca que al cuarto trimestre de 2025, 935,279 mujeres en la entidad reportaron ser asalariadas, es decir, laborar bajo las órdenes de un patrón y recibir un sueldo. 

Además, otros datos arrojan que existen otras 184,446 mujeres que trabajan por cuenta propia, aportando también ingresos importantes a sus hogares y contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía local.

La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo López, atribuye esta tendencia al aumento en el costo de vida, que impulsa a más mujeres a integrarse en el mercado laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_oso_tadeo_68449c29cd
Muestra Miguel Flores avances del oso rescatado en Galeana
IMG_3103_11488b9ef5
Implementa NL la brigada 'Cascos Rosas' con Agua y Drenaje
Whats_App_Image_2026_03_03_at_13_30_44_02b674455b
Prevé industria de NL impacto si guerra en Irán se extiende
publicidad

Últimas Noticias

revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
Whats_App_Image_2026_03_03_at_6_19_26_PM_ca60bc873e
Inicia DIF Victoria actividades del mes de la Educación Especial
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×