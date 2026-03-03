Aumentan 30% mujeres en NL que ejercen dos trabajos remunerados

En 2025, la participación femenina en el mercado laboral de Nuevo León no solo creció, sino que un porcentaje significativo de mujeres asumió la carga de dos empleos remunerados.

Según un análisis de Coparmex Nuevo León con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el número de mujeres asalariadas en el estado aumentó un 6% del primer al cuarto trimestre del año pasado, superando ampliamente el promedio nacional de 1.2 por ciento.

Más destacable aún, el número de mujeres con dos trabajos bajo relación de dependencia creció un 30.5% al comparar el cuarto y primer trimestre del año pasado, una tasa mucho mayor al 1.8% reportado a nivel nacional.

Al cierre de 2025, 32,448 mujeres en Nuevo León combinaban dos empleos remunerados, reflejando la necesidad de incrementar ingresos ante el elevado costo de vida en la región.

Aunado a ello, destaca que al cuarto trimestre de 2025, 935,279 mujeres en la entidad reportaron ser asalariadas, es decir, laborar bajo las órdenes de un patrón y recibir un sueldo.

Además, otros datos arrojan que existen otras 184,446 mujeres que trabajan por cuenta propia, aportando también ingresos importantes a sus hogares y contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía local.

La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo López, atribuye esta tendencia al aumento en el costo de vida, que impulsa a más mujeres a integrarse en el mercado laboral.

