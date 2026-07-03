La empresa reportó avances en eficiencia hídrica, reducción de emisiones y reciclaje, además de superar su meta de reabastecimiento de agua en Nuevo León

Inicio / Finanzas / Avanza Heineken en meta de balance hídrico a nivel global

Heineken dio a conocer que a nivel nacional, la empresa redujo el consumo promedio en cervecerías a 2.26 hl/hl (hectolitros de agua por cada hectolitro de producto terminado) y supera el 86% de avance en su meta de balance hídrico global.

Además, a nivel regional, la cervecería de Meoqui, Chihuahua, se mantiene como la más eficiente del sistema con un consumo de 1.68 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza.

Otro de los avances integrados dentro de su Informe de Sustentabilidad 2025: del impacto al legado, es en materia de emisiones, donde la compañía reporta una reducción del 30% en emisiones de alcance 1 y 2, así como un 28% menos de emisiones en su cadena de valor.

La empresa, según dicho informe, además reporta un avance de 107% en su meta sobre reabastecimiento hídrico en la cuenca del río San Juan, vinculada a la operación en su Planta Monterrey.

La compañía informó que eso forma parte de sus acciones en materia de sustentabilidad y se realiza en alianza con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), protegiendo una zona clave para la recarga de los acuíferos que abastecen al área metropolitana.

En circularidad y campo sustentable, el 41% de su volumen de ventas corresponde a formatos retornables, el 98% de sus envases son reciclables por diseño y, mediante monitoreo satelital, se validó que 20,000 hectáreas de cebada están libres de deforestación.

“La agenda ambiental requiere decisiones consistentes en producción, compras, logística, agricultura, innovación y relación con comunidades. Por eso, el informe muestra avances técnicos, pero su valor principal está en la forma en que ordena nuestra ruta hacia adelante: medir mejor, explicar mejor y decidir mejor”, compartió Inti Pérez, directora de Sustentabilidad Corporativa de Heineken México.

Los resultados de compendio muestran una evolución clara: de acciones individuales a sistemas que permanecen.

En Nuevo León, esta visión se refleja en la eficiencia hídrica de sus operaciones, el fortalecimiento de estándares laborales, la colaboración con comunidades y la promoción de una cultura de moderación, añadió la compañía.