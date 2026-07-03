Prevén crecimiento de hasta 5% en crédito hipotecario en México

La banca comercial estima que el crédito hipotecario en México crecerá entre 3 y 5 % en 2026, impulsado por una mayor demanda de vivienda

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La banca comercial en México prevé que el crédito hipotecario registre un crecimiento anual de entre 3 y 5% durante 2026, pese al aumento de las tasas de interés y al incierto inicio del año, informó la directora nacional comercial de SOC Asesores Financieros, Cybel Magaña.

De acuerdo con la directiva, el primer semestre de 2026 presentó un ritmo moderado en la colocación de financiamientos para vivienda; sin embargo, el mercado comenzó a mostrar signos de recuperación a partir de marzo gracias a diversos factores que impulsaron la demanda.

Entre ellos destacó el incremento en la búsqueda de vivienda vertical cercana a los centros de trabajo, un segmento que también concentra los inmuebles de mayor valor.

La banca espera un crecimiento moderado

Magaña recordó que durante 2025 la banca comercial colocó alrededor de 236 mil millones de pesos en créditos hipotecarios, equivalentes a unos 13 mil 500 millones de dólares.

"La banca colocó en 2025 alrededor de los 236.000 millones de pesos en créditos hipotecarios y esperamos que este año, viéndolo de manera moderada, va a estar entre un tres a cinco por ciento de crecimiento anual".

En el caso de SOC Asesores Financieros, la empresa reportó un crecimiento de 16.5% en ventas durante el año anterior y proyecta alcanzar un incremento de 20% en 2026.

Mundial 2026 impulsa la renta temporal

Respecto al impacto que podría generar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, Magaña señaló que las plataformas de renta temporal han ampliado la oferta de casas y departamentos para atender la demanda prevista durante el evento.

Asimismo, destacó un cambio en las preferencias de los compradores, ya que las viviendas usadas representan actualmente el 50% de las adquisiciones de inmuebles.

La directiva añadió que la compra de propiedades para renta en zonas céntricas continúa siendo una alternativa atractiva para los inversionistas.

No obstante, advirtió que los gobiernos locales mantienen su intención de fortalecer la regulación sobre este tipo de inmuebles, con el objetivo de atender los efectos de la gentrificación y evitar situaciones similares a las registradas en otros países.

Magaña indicó que la cartera vencida de la banca comercial registró al cierre del primer trimestre del año un índice de morosidad cercano al 3.11%, nivel que calificó como favorable y sin señales de riesgo para el sistema financiero.

Finalmente, consideró que alcanzar un crecimiento de 5% en el crédito hipotecario durante 2026 es un escenario "muy factible" y estimó que esa tendencia podría mantenerse también durante 2027.