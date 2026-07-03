Para el Estado no solo es un tratado; es una plataforma de crecimiento para empresas y trabajadores, y se traduce en exportaciones, inversión y más empleos

Inicio / Finanzas / Industria de NL da espaldarazo al T-MEC con visión de largo plazo

La industria de Nuevo León manifestó su respaldo a la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo continuará siendo un motor para la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo manufacturero, pese a que Estados Unidos decidió no extender automáticamente su vigencia por 16 años.

Representantes del sector empresarial coincidieron en que, por el momento, no existen elementos que anticipen afectaciones para la economía ni para las cadenas de suministro de Norteamérica.

Caintra destaca beneficios del T-MEC para la industria de Nuevo León

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) afirmó que el T-MEC ha demostrado ser un instrumento exitoso para fortalecer la integración económica de la región y reiteró su respaldo a un acuerdo comercial sólido, moderno y con visión de largo plazo.

El organismo destacó que, a seis años de su entrada en vigor, el tratado ha fortalecido las cadenas regionales de valor, impulsado la competitividad de las empresas y consolidado a Norteamérica como una de las regiones económicas más dinámicas del mundo.

Asimismo, recordó que el acuerdo permanece vigente hasta 2036, por lo que México y su industria continuarán beneficiándose del tratado sin impactos negativos en el corto plazo.

Caintra añadió que las revisiones anuales contempladas en el propio T-MEC forman parte del mecanismo de evaluación del tratado y no impiden que los tres países acuerden posteriormente una extensión por otros 16 años.

Sector empresarial reconoce al Gobierno de México

En el contexto de la revisión del tratado, Caintra reconoció el trabajo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de las dependencias responsables de conducir el diálogo con Estados Unidos y Canadá.

El organismo expresó su confianza en que las negociaciones se desarrollen mediante el diálogo y con certidumbre jurídica para fortalecer la competitividad regional.

AmCham pide concluir la revisión del T-MEC en un año

Por su parte, Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y CEO de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/México), advirtió que la revisión del tratado no debería prolongarse por más de un año.

El directivo afirmó que existe una mayor coincidencia entre México y Estados Unidos en materia económica, por lo que confió en que las negociaciones concluyan favorablemente y permitan mantener vigente el T-MEC durante 16 años adicionales.

México insistirá en reducir aranceles durante la próxima reunión

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que uno de los principales temas que México planteará en la reunión del próximo 20 de julio será la reducción o eliminación de los aranceles aplicados por Estados Unidos bajo la Sección 232.

Durante ese encuentro también se definirá la metodología para las revisiones anuales del tratado, así como los objetivos y prioridades que seguirán los tres países en el proceso de actualización del T-MEC.