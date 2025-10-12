Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_12_at_4_53_54_PM_1cd4875704
Finanzas

Avanzan consultas sobre T-MEC entre sectores y en estados

La Secretaría de Economía organiza mesas de trabajo y reuniones estatales para recabar propuestas de sectores productivos de cara a la revisión del tratado

  • 12
  • Octubre
    2025

A fin de construir un consenso sobre las prioridades que el país debe atender durante la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (TMEC), la Secretaría de Economía avanza en las consultas internas sobre el acuerdo comercial entre diversos sectores productivos clave y en las entidades del país.

A través de un comunicado se informó que en la semana entre el 6 y el 10 de octubre, la dependencia organizó mesas de trabajo con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores.

productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

El secretario Marcelo Ebrard explicó que el proceso de consultas se convocó de manera paralela en los tres países signatarios del acuerdo comercial.

"Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el TMEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna de cara al proceso de revisión del acuerdo”, explicó el secretario Ebrard.

En las mesas que tuvieron lugar la semana que concluye, se cuentan las de madera-mueble y papel; bebidas y alimentos procesados; minería, plásticos y juguetes.

Paralelo a ella, la dependencia indicó que durante este mismo periodo se llevaron a cabo cinco reuniones estatales en Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, que fueron convocadas por los gobiernos de esas entidades con apoyo de la Secretaría de Economía.

Como preparación a las reuniones, se distribuyó un cuestionario a los distintos sectores estratégicos (empresarios, cámaras, asociaciones, academia, entre otros) para recabar

información relevante y llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos, clasificando aportaciones según capítulos del TMEC.

La Secretaría de Economía, a través de las mesas de consulta a los sectores y en las entidades, contribuye a la promoción del diálogo con la industria nacional a fin de construir juntos una estrategia sólida, informada y representativa de los intereses de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T155958_323_d3163bb0ee
Resaltan avances de consenso interno previo revisión de T-MEC
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T151339_287_c508740757
Garantiza Waldo defensa de acero y aluminio por revisión de T-MEC
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T084303_951_a50cb74139
China acusa a Estados Unidos de 'minar' diálogo comercial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
finanzas_bancos_cibanco_1837d9c013
Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco
granja_vip_ddfc6af882
Arranca 'La Granja VIP', el nuevo reality de TV Azteca
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T123455_560_08fb9b8e77
Regulación de emociones; Claves para ser feliz
publicidad
×