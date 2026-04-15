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Finanzas

México y EUA avanzan diálogo rumbo a revisión del T-MEC

Los secretarios de Hacienda y del Tesoro abordan cooperación económica y combate a finanzas ilícitas previo a evaluación del tratado en 2026

  • 15
  • Abril
    2026

Este miercoles, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con motivo de las negociaciones que mantienen México y Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC.

Mediante su cuenta de X, Bessent destacó que el encuentro fue para discutir la cooperación económica entre ambos países, intercambiando opiniones sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción de ambas naciones sobre Minerales Críticos.

Además, informó que se discutieron temas regionales y financieros de interés mutuo, incluyendo la prioridad de ambos países de combatir de manera conjunta las finanzas ilícitas.

La primera revisión del tratado se llevará a cabo durante el primer semestre de 2026, teniendo como fecha límite el 1 de julio de 2026.

Sin embargo, las negociaciones formales entre México y Estados Unidos iniciaron a mediados de marzo para evaluar el tratado seis años después de su entrada en vigor.


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