México y EUA avanzan diálogo rumbo a revisión del T-MEC

Este miercoles, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con motivo de las negociaciones que mantienen México y Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC.

Mediante su cuenta de X, Bessent destacó que el encuentro fue para discutir la cooperación económica entre ambos países, intercambiando opiniones sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción de ambas naciones sobre Minerales Críticos.

Yesterday, I met with Mexican Secretary of Finance @Edgar_Amador_Z to discuss ongoing economic cooperation between the United States and Mexico.



We exchanged views on shared priorities under the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals and discussed broader regional and… pic.twitter.com/u243smr4o9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2026

Además, informó que se discutieron temas regionales y financieros de interés mutuo, incluyendo la prioridad de ambos países de combatir de manera conjunta las finanzas ilícitas.

La primera revisión del tratado se llevará a cabo durante el primer semestre de 2026, teniendo como fecha límite el 1 de julio de 2026.

Sin embargo, las negociaciones formales entre México y Estados Unidos iniciaron a mediados de marzo para evaluar el tratado seis años después de su entrada en vigor.

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