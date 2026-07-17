Wall Street abre en rojo por desplome del sector tecnológico

Dow Jones baja 0.09 %, S&P 500 0.61 % y Nasdaq 1.29 %, arrastrado por el sector tecnológico y el desplome del 10 % de Netflix

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Wall Street abrió este viernes con pérdidas, arrastrado principalmente por una nueva jornada negativa para el sector tecnológico y por el fuerte retroceso de Netflix tras la publicación de sus resultados financieros.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : baja 0.09% hasta 52,503 unidades

: baja 0.09% hasta 52,503 unidades S&P 500 : pierde 0.61% hasta 7,487 unidades

: pierde 0.61% hasta 7,487 unidades Nasdaq: cae 1.29% hasta 25,547 unidades

Los fondos especializados en semiconductores iShares Semiconductor y VanEck Semiconductor registraron retrocesos cercanos al 2% durante los primeros minutos de operación.

De igual forma, compañías del sector como Intel y Nvidia mostraron descensos de alrededor de 1.5%, reflejando la cautela de los inversionistas ante el desempeño de las empresas tecnológicas.

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue el de Netflix, cuyas acciones se desplomaron 10% después de presentar perspectivas futuras que no convencieron a los mercados.

En otros mercados, el oro registró una ligera ganancia y se cotizó alrededor de los $4,003 dólares por onza.

La plata, por su parte, retrocedió 0.28% para ubicarse cerca de los $56.02 dólares por onza.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendió 3.3 puntos básicos, situándose en 4.526%, en una sesión marcada por la búsqueda de activos considerados más seguros ante la volatilidad de los mercados.