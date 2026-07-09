Banxico anticipa que mantendrá tasa de interés pese a riesgos

Miembros de la junta atribuyeron parte de este incremento a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda relacionada con el Mundial 2026

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El Banco de México (Banxico) anticipó que mantendrá la tasa de interés en 6.5% ante los retos del entorno macroeconómico.

Luego del ciclo de recortes iniciado desde marzo de 2024, el Banco de México expuso que dicha posición es adecuada para enfrentar los problemas globales.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”

Justificó mantener la tasa tras valorar “los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado”.

Una gran parte de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 4,57 % en la primera quincena de junio, tras dispararse al 4.63% en la primera quincena de marzo.

Miembros de la junta atribuyeron parte de este incremento a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda relacionada con el Mundial 2026, aunque estimaron que el efecto sea temporal.

Sin embargo, reconoció que persisten señales de debilidad en el consumo privado, la inversión y el mercado laboral, mientras que la demanda externa continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento.