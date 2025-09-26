Banxico prevé que tasa concluirá el año en 7.25%

El Banco de México (Banxico) decidió realizar un recorte de 25 puntos a su tasa de interés para ubicarla en 7.50% y anticipa que podría venir otra reducción en lo que resta del año.

Este ajuste ocurre pese a que la inflación sigue repuntando, lo que significa que el banco central ha decidido seguir con su política de recortes a los tipos de interés en el país.

Lo relevante es que Banxico, además, no ve riesgos para la inflación hacia adelante, por lo que podría haber otro recorte similar en este año, para concluir así el 2025 en un nivel de 7.25%.

Los expertos señalan que se prevé una mayor inversión y consumo, impulsados por créditos más baratos.

“Esto, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, (Banxico) consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global”, precisó el organismo en su comunicado.

La decisión que ha tomado el banco central es relevante para el país, tomando en cuenta los más recientes indicadores económicos, en donde además ya anticipa que variables como el tipo de cambio y el Producto Interno Bruto (PIB) irán al alza.

El primero de ellos pasaría de $18.50 a $19.30 pesos por dólar, y el segundo avanzaría de 0.0% a 0.06%.

Cabe mencionar que, desde principios de 2024, la institución ha reducido la tasa referencial en 375 puntos, después de haberla mantenido en su máximo histórico de 11.25%.

En ese sentido, anticipó que “hacia adelante, la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

Como se recordará, el miércoles de esta semana el Inegi dio a conocer que el aumento de precios generalizado se ha acelerado por tres quincenas consecutivas, ubicándose en 3.74% a tasa anual en la primera quincena de septiembre.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto”, menciona el banco central.

Este anuncio por parte de Banxico se da luego de que el pasado 17 de septiembre la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos también efectuó un recorte en su tasa, el cual fue el primero desde diciembre de 2024 y también el único que ha ocurrido desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, y quien de manera reiterativa había insistido por meses en que se recurriera a esta medida.

Inflación es un tema clave

Además, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) dijo que la proyección para la inflación general en el cuarto trimestre de 2025 se redujo de 3.7% a 3.6%, mientras que la estimación para la inflación subyacente (que elimina componentes volátiles como alimentos y energéticos) aumentó a 4%.

El organismo también ha decidido mantener su previsión de que la inflación alcanzará el 3% durante el tercer trimestre de 2026.

Esta actualización de pronósticos se produce en un contexto de persistente incertidumbre, influida por los recientes cambios en la política económica de la nueva administración de Estados Unidos, que, según el propio banco central, podrían generar presiones inflacionarias tanto en México como en el vecino país.

