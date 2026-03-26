Banxico 'mete tijera' y recorta tasa de interés a 6.75%

Ante el entorno actual, la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) tomó la decisión de disminuir en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés, con lo que pasó de 7% a 6.75 por ciento.

Según se informó, se trató de una decisión dividida y en sentido opuesto a lo esperado por la mayoría de los analistas del sector financiero, quienes anticipaban que la tasa de referencia se mantuviera en su nivel de 7 por ciento.

“La junta de gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 6.75%”, indicó el banco central en su anuncio sobre la política monetaria.

Cabe señalar que la decisión se da en un entorno en el que la inflación repuntó por encima de 4.5% en la primera quincena de marzo, mientras persisten riesgos externos, como la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente, que mantiene presiones sobre los precios de energéticos.

Y es que, subió a 4.63% en la primera quincena de marzo, impulsada por el componente no subyacente, mientras la subyacente se mantuvo sin cambios.

“La junta de gobierno juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, señaló.

Además, dijo que en un entorno de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y debilidad económica, “no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas”.

Asimismo, el Banco de México ajustó al alza sus pronósticos de inflación para 2026 por mayores presiones en precios volátiles y servicios.

“Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria más elevada para la inflación no subyacente”, precisó, y advirtió que el balance de riesgos se mantiene al alza.

Como se recordará, la tasa de referencia o de interés es el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias. Esta tasa tiene efectos directos en el precio del dinero dentro de la economía.

A partir de ella se determinan los créditos de créditos como los hipotecarios, automotrices y de consumo, así como los rendimientos para quienes ahorran o invierten, de modo que cualquier ajuste termina por reflejarse en las finanzas de hogares y empresas.

¿Cómo votaron?

De acuerdo con el comunicado, a favor de la decisión estuvieron la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

Mientras que a favor de mantener la tasa en su nivel de 7% votaron los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.

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