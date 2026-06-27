Así afecta la tasa de interés de Banxico a tus inversiones

Si te interesa el mundo de las inversiones, uno de los factores clave que deberás tener en cuenta es la tasa de referencia de Banxico, la cual puede impulsarte

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Si eres nuevo en el mundo de las inversiones o te interesa investigar sobre cómo mover y hacer crecer tus ahorros, uno de los puntos clave que debes entender es la importancia de la tasa de interés de referencia que fija el Banco de México (Banxico); por lo cual, a continuación te explicamos qué es y te afecta.

¿Qué es la tasa de interés de referencia?

En términos simples, la tasa de referencia es el "precio del dinero" en el país. Esto se debe a que este es el porcentaje de interés que le cobrará el Banco de México a otras entidades por prestarles dinero. Al momento de redacción de esta nota, está fijada en 6.5% anual.

Así te afecta

El valor de la tasa de referencia tiene impacto en casi todos los instrumentos de inversión, especialmente en los de renta fija como los CETES, pagarés bancarios y SOFIPO's, pues estos emulan casi religiosamente la que aplique Banxico. Por ello, así es como sus movimientos te pueden ayudar:

Si la tasa de Banxico SUBE: Es una excelente noticia para los perfiles conservadores. Instrumentos como los CETES , los pagarés de los bancos y las cuentas de débito de algunas fintech/SOFIPOs empiezan a pagar rendimientos más altos. Se vuelve muy atractivo dejar el dinero ahí porque te da un buen crecimiento con un riesgo mínimo.

Es una excelente noticia para los perfiles conservadores. Instrumentos como los , los pagarés de los bancos y las cuentas de débito de algunas fintech/SOFIPOs empiezan a pagar rendimientos más altos. Se vuelve muy atractivo dejar el dinero ahí porque te da un buen crecimiento con un riesgo mínimo. Si la tasa de Banxico BAJA: Tus rendimientos van a disminuir. Al haber menos "premio" por ahorrar de forma segura, el dinero invertido en estos instrumentos te dará menos ganancias al renovar tus plazos.

¿Qué pasa si tengo renta variable?

Aquí el efecto funciona al revés, debido a cómo reacciona la economía en general.