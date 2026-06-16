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Finanzas

Banxico espera repunte de crecimiento en segundo semestre de 2026

Advirtió que estos factores podrían afectar especialmente a estados del norte y centro del país, debido a su estrecha integración con la economía estadounidense

  • 16
  • Junio
    2026

Ante la contracción que se vivió en los primeros meses del 2026, el Banco de México (Banxico) apuntó este martes que se mantienen expectativas de expansión para los próximos doce meses en indicadores como demanda, contratación de personal e inversión fija.

Especialistas mencionaron que se identificaron oportunidades de crecimiento para los próximos meses, en un entorno que seguirá condicionado por la política comercial de Estados Unidos.

Según el reporte sobre las Economías Regionales del periodo enero-marzo de 2026, el principal desafío para la actividad económica será la incertidumbre asociada a las decisiones comerciales de Estados Unidos, incluida la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Advirtió que estos factores podrían afectar especialmente a los estados del norte y del centro del país debido a su estrecha integración con la economía estadounidense.

Estos son los elementos que marcarán la evolución económica durante 2026

Entre los elementos que marcarán la evolución económica durante el resto de 2026 figuran además en:

  • Seguridad pública
  • Disponibilidad de infraestructura
  • Comportamiento de la inversión privada
  • Impacto de conflictos geopolíticos internacionales

Empresarios identificaron como riesgos: un posible deterioro de la seguridad, escalada de tensiones en Medio Oriente o una menor inversión pública en infraestructura.


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