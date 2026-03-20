Admite Banxico presiones externas para la economía

El Banco de México (Banxico) admitió presiones externas para la economía nacional derivadas de los riesgos globales que se han incrementado ante la crisis en Medio Oriente.

Al participar en la inauguración de la “89 Convención Bancaria”, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), reconoció que esos riesgos han causado un impacto claro en los precios de los energéticos, disrupciones en las cadenas de suministro y mayor volatilidad financiera.

“Se ha presentado un entorno externo incierto y desafiante… desafíos globales asociados con la volatilidad financiera, las presiones sobre los precios de los energéticos y las disrupciones a las cadenas de suministro”, comentó en su intervención.

Mencionó que el entorno internacional continúa marcado por la incertidumbre y ajustes en las políticas económicas del principal socio comercial de México, es decir, Estados Unidos, lo que ha influido en el desempeño reciente de la economía.

Aunque reconoció que el crecimiento de lo que va del 2026 se encuentra condicionado a este escenario complejo, se mostró optimista, augurando que el avance será mayor al del año pasado.

“El arranque de 2026 continúa marcado por ese entorno de incertidumbre; esperamos que la economía nacional presente un ritmo de crecimiento mayor al del año anterior”, dijo.

En otro renglón, la gobernadora de Banxico destacó que desde julio de 2025 y hasta la primera quincena de febrero de 2026, la inflación se ha mantenido dentro del intervalo de variabilidad alrededor del objetivo de 3%, reflejando una evolución relativamente estable tanto en su componente subyacente como no subyacente.

En este contexto, se prevé que la inflación general y subyacente converjan a la meta de 3% hacia el segundo trimestre de 2027.

Aunado a ello, resaltó que el sector privado ha continuado su recuperación tras el impacto de la pandemia, impulsado principalmente por el crédito otorgado por la banca comercial, en particular a empresas, y el tema de consumo.

En cuanto a los sistemas de pago, Rodríguez Ceja destacó que el uso de transferencias electrónicas mantiene una tendencia creciente.

Entre algunos números, se informó que durante 2025 se realizaron más de 7,300 millones de operaciones a través del SPEI, por un monto cercano a los $600 billones de pesos.

En este marco, la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que reducirá las comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras, a fin de beneficiar tanto a consumidores como a comercios.

La reducción de comisiones forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar los servicios bancarios y facilitar la inclusión financiera, afirmó.

En posición favorable

México se encuentra en una posición muy favorable en medio de una economía mundial que pasa por una transformación profunda, afirmó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.

En este mismo evento, el funcionario dijo que, sin embargo, el país requiere la expansión del crédito productivo y acceso al financiamiento como una condición fundamental para acelerar el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo de las empresas.

Añadió que una gran parte de la actividad económica se genera a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, a quienes aseguró que se debe apoyar para que tengan acceso a “financiamiento competitivo” que les permita crecer de manera acelerada y consolidarse.

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