Banxico sube a 1.6% pronóstico de crecimiento para economía

Tras el reporte del cuarto trimestre de 2025, las proyecciones de crecimiento para la economía mexicana hoy se pintan de un mayor optimismo.

Para muestra está que el Banco de México (Banxico) elevó su previsión de crecimiento para 2026 de 1.1% a 1.6%.

De acuerdo con el Reporte Trimestral correspondiente a octubre-diciembre de 2025 del organismo, el mejor desempeño observado al cierre del año pasado provocó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se ubicara en 0.6%, cifra superior a 0.3% previsto anteriormente.

El banco central explicó que, si bien la dinámica esperada para la economía es similar a la planteada en el informe previo, el resultado más favorable del último trimestre de 2025 genera “un efecto aritmético que eleva la base de comparación para 2026, lo que llevó a revisar al alza el pronóstico".

En específico, dijo que el intervalo estimado de crecimiento para 2026 se ubica entre 1.0% y 2.2%.

Además, para 2027, la previsión se mantiene sin cambios en 2% con un rango de entre 1.2% y 2.8%.

En cuanto a los componentes del gasto, el Banxico anticipó que el consumo privado aumentará gradualmente su ritmo de expansión en el transcurso del año.

Las exportaciones mantendrían un dinamismo moderado, en línea con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos.

Aunado a ello, dijo que una revisión exitosa del T-MEC y una menor incertidumbre comercial podrían impulsar la inversión y el comercio regional.

En cuanto a la inflación, mantuvo los pronósticos dados a conocer el 5 de febrero, es decir, de 3.5% para 2026 y de 3% para 2027.

La inversión permanecería débil al menos hasta el segundo semestre de 2026, debido a la incertidumbre relacionada con la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Por otro lado, dijo que entre los factores que podrían afectar la actividad destacan un entorno de mayor incertidumbre por posibles políticas comerciales en Estados Unidos, un menor crecimiento de esa economía y conflictos geopolíticos que alteren el comercio internacional.

Comentarios