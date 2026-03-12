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Banxico ve 2026 dinámico, pero alerta por incertidumbre del T-MEC

El banco señaló que, aunque se anticipa un desempeño favorable, el crecimiento está condicionado por factores externos críticos, como la volatilidad de EUA

  • 12
  • Marzo
    2026

Tras un 2025 de bajo dinamismo, la economía de las regiones de México mostró señales de recuperación al cierre del año; sin embargo, el panorama para 2026 se mantiene bajo una "compleja incertidumbre". Así lo reveló el Banco de México (Banxico) en su más reciente Reporte sobre las Economías Regionales, difundido este jueves.

El banco central señaló que, aunque se anticipa un desempeño más favorable, el crecimiento está condicionado por factores externos críticos, principalmente la postura comercial de Estados Unidos y la inminente revisión del T-MEC.

El factor Trump y la dependencia del Norte

El informe destaca que la incertidumbre por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y la posible renegociación del tratado comercial representan un reto mayúsculo para los estados del norte y centro del país, debido a su profunda integración con la economía del país vecino.

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Además, Banxico advirtió sobre un posible impacto en el consumo interno, pues las entidades con alta tradición migratoria en el centro-norte y sur podrían ver ajustados sus ingresos si cambian las condiciones en EUA debido a su volatilidad.

Desafíos internos: Inseguridad y Clima

A nivel doméstico, el Banco de México no pasó por alto los obstáculos estructurales que frenan el potencial de las entidades:

  1. Inseguridad Pública: Directivos empresariales reportan que la violencia sigue afectando las operaciones cotidianas y los costos logísticos en diversas zonas.

  2. Crisis Climática: La exposición a eventos climáticos extremos está impactando de manera diferenciada a los sectores productivos, desde la agricultura hasta la manufactura.

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“Es indispensable reforzar la seguridad pública y el estado de derecho como condiciones necesarias para detonar la inversión”, puntualiza el reporte citando el sentir del sector empresarial.

La ruta hacia el fortalecimiento regional

Para blindar la economía ante estos choques, Banxico urgió a las autoridades a fortalecer las fuentes internas de crecimiento. Entre las recomendaciones prioritarias destacan modernizar redes de transporte, energía, conectividad digital y gestión hídrica, acelerar la formación de talento y la adopción de nuevas tecnologías y reducir costos para facilitar el acceso a mercados internacionales.

Este reporte se publica en un momento clave, a solo unos días de que inicie formalmente el proceso de revisión del T-MEC, un proceso que México y Canadá buscan defender frente a la retórica de la administración Trump.

 


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