Banxico evaluará inflación previo ajustes en tasa de interés

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) no descarta realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, actualmente en 7%, en el año. Sin embargo, aclaró que primero valorará todos los determinantes de la inflación como impuestos, aranceles o tipo de cambio, pues su meta es que esta converja de manera ordenada y sostenible a 3%.

De acuerdo con las minutas del anuncio de política monetaria del pasado 5 de febrero, la autoridad monetaria juzgó apropiado hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, la que determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas, y mantenerla en 7%, tras siete reuniones con disminución consecutiva.

Consideran ajustes a inflación previo a impacto de cambios fiscales

Para ello, la junta de gobierno del Banco de México consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

No obstante, afirmó que “hacia delante, la junta valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 por ciento”.

Tras 12 ajustes a la baja de la tasa de referencia, Banco de México estará atento por si se requieren más ajustes hacia delante.

Cabe mencionar que en las minutas también destacó el tema del impacto hacia delante de los cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en donde la mayoría señaló que se prevé que este sea de una sola vez.

Explicó que se anticipa que la inflación mensual se vea afectada en el corto plazo y que se normalice relativamente rápido, mientras que los efectos sobre la inflación anual se desvanecerán al cabo de un año.

Comentarios