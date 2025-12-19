Banxico recorta tasa y ajusta al alza pronósticos de la inflación

El Banco de México (Banxico) recortó, por mayoría de votos, su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual para dejarla en 7% y con ello seguir impulsando el consumo y la inversión, ya que los créditos tenderán a ser más baratos.

Esto pese a aceptar que la reducción de la inflación ha sido “más gradual de lo previsto”, lo que llevó a la junta de gobierno a ajustar al alza sus pronósticos de inflación.

En su comunicado de política monetaria de este jueves, el banco central señaló que se anticipa que en el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica se haya mantenido débil, advirtiendo que el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales continúa implicando importantes riesgos a la baja para la economía nacional.

En este contexto, señaló que entre la primera quincena de octubre y noviembre, la inflación general aumentó de 3.63% a 3.80%, y la subyacente, de 4.24% a 4.43%, principalmente por un aumento en la inflación de las mercancías no alimenticias.

“Las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron ligeramente. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por arriba de la meta”, dijo.

Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza para el cuarto trimestre de 2025 al pasar de 3.5% a 3.7% y de 4.1% a 4.3%, respectivamente.

En tanto, para el primer trimestre de 2026, la general pasó de 3.2% a 3.3% y la subyacente de 3.8% a 4.4%.

Para el segundo trimestre también aumentó al pasar de 3.2% a 3.3% la inflación general y de 3.3% a 3.4% en el caso de la subyacente.

“Dicho ajuste es resultado principalmente de una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios, mientras que el aumento registrado en la inflación de las mercancías tiene un impacto menor sobre la revisión de dichos pronósticos”, explicó el banco central en su postura.

Aun así, el Banco de México continúa esperando que la inflación general converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026.

Los pronósticos están sujetos a riesgos como depreciación del peso mexicano, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales y afectaciones climáticas.

“En este sentido, la Junta de Gobierno valorará actualizar el pronóstico de inflación para reflejar de manera más precisa los efectos asociados a dichas medidas”, dijo el organismo.

Comentarios