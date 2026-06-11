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Finanzas

Banco Mundial rebaja 2.5% su previsión de crecimiento global

A ello se suma el encarecimiento de los portes marítimos mientras las cadenas de suministro buscan rutas alternativas para mantener el comercio internacional

  • 11
  • Junio
    2026

El Banco Mundial (BM) consideró que la guerra contra Irán ralentizará el crecimiento de la economía de este año hasta el 2.5%, lo que supone una rebaja con respecto a su previsión anterior.

De acuerdo con Perspectivas Económicas Globales, publicado por el BM este jueves, las economías emergentes y de bajos ingresos son las que más ven recortadas sus previsiones de crecimiento para este año, marcado por el impacto del conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Bloqueo de Ormuz genera graves alteraciones en recursos energéticos

El bloqueo del paso marítimo continúa generando graves alteraciones en los flujos de hidrocarburos, aumentando el coste de la energía y alimentando presiones inflacionarias que ya afectan a la producción agrícola por la caída de las exportaciones de fertilizantes.

A ello se suma el encarecimiento de los portes marítimos mientras las cadenas de suministro buscan rutas alternativas para mantener el comercio internacional.

Según el informe, los precios de las materias primas aumentarán un 22% este año, frente a la caída del 7% que el Banco Mundial preveía en enero, mientras que el barril de Brent promediará los 94 dólares en 2026.

La región de Medio Oriente, Norte de África, Afganistán y Pakistán absorberá buena parte del golpe económico, con una expansión del 1,6 %, 2,7 puntos porcentuales menos de lo que el BM calculaba antes del conflicto.

 

 


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