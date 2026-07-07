Wall Street abre mixto ante pérdidas de tecnológicas

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada con un récord intradía de más de 53,000 puntos, pero con pérdidas generalizadas en el sector tecnológico

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Wall Street abrió en terreno mixto este martes ante los altibajos de las empresas tecnológicas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.16% hasta 53,139 unidades

: baja 0.16% hasta 53,139 unidades S&P 500 : baja 0.18% hasta 7,523 unidades

: baja 0.18% hasta 7,523 unidades Nasdaq: baja 0.71% hasta 25,936 unidades

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada con un récord intradía de más de 53,000 puntos, pero con pérdidas generalizadas en el sector tecnológico.

Las acciones presentaron bajas en compañías como Micron (6.60%), Marvell Technology (6.68%), Intel (7.98%), Teradyne (9.32%) o Sandisk (9.35%).

El sector tecnológico se vio lastrado en los últimos días por las dudas en torno a la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

La empresa aeroespacial SpaceX entró hoy en el Nasdaq, apenas 15 días de cotización después de su debut en bolsa, lo que podría impulsar la demanda de sus acciones por las compras obligatorias de fondos indexados que replican ese índice.

Sus acciones bajaban tras la apertura un 4.8%, hasta $152.65 dólares por título, frente a los $150 dólares de su estreno en el parqué.

Inversionistas se movieron hacia firmas como Eli Lilly, Walmart o JP Morgan Chase, que ganaban entre un 1% y 2%.

Así amanece el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro avanzaba un 0.32%, hasta $4,181 dólares la onza, y la plata restaba un 0.39%, hasta $62.09 dólares la onza.