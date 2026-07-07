Trump atribuye traslado de Toyota México a política arancelaria

La empresa subrayó que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, al tiempo que reiteró su respaldo por renovar T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el anuncio de Toyota de que trasladará su planta de México a Estados Unidos por su política arancelaria.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer esta noticia, luego de que la automotriz anunciara una inversión de $3,600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas.

Esto provocará que se lleve a cabo el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Baja California.

Toyota explicó que la transferencia de la producción de este modelo se realizará de manera escalonada durante aproximadamente cuatro años. Señaló que la decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su capacidad manufacturera en Norteamérica.

Toyota mantiene compromiso con operaciones en Estados Unidos, Canadá y México

La empresa subrayó que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, al tiempo que reiteró su respaldo a una pronta renovación del Tratado entre los tres países (T-MEC).

El presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, Ted Ogawa, afirmó que la expansión refleja la confianza de la compañía en la manufactura estadounidense y contribuirá a fortalecer la cadena de suministro.

Además, buscarán responder a la demanda de los consumidores y generar oportunidades económicas en Texas.

La empresa prevé que la nueva línea de producción comience sus operaciones hacia 2030, cuando la instalación prácticamente duplicará su tamaño actual.