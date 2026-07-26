Buscarán que empresas de México tengan mayor alcance global

El comercio de América del Norte casi se quintuplicó desde el año 1994 y presentó un incremento de hasta un 55% con la entrada en vigor del T-MEC

Impulsar a que más empresas mexicanas amplíen su alcance en los mercados internacionales es uno de los objetivos que organismos empresariales buscan fortalecer para elevar la competitividad del país y aumentar su participación en las cadenas globales de valor.

En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) promueve que más compañías nacionales evolucionen de competir por precio a convertirse en proveedores estratégicos de clase mundial, mediante la especialización, la innovación y el desarrollo de capacidades.

Para avanzar en ese objetivo, la Coparmex dio a conocer que realizará este lunes y martes la sexta edición de las Juntas Internacionales 2026, un encuentro virtual que reunirá a empresarios, especialistas, organismos e instituciones bajo el modelo "Hidden Champions México", enfocado en impulsar negocios con mayor especialización y competitividad.

El organismo destacó que “el comercio de América del Norte casi se quintuplicó desde 1994 y creció 55% con la entrada en vigor del T-MEC”.

Además, señaló que “el 61% de las organizaciones mexicanas exporta principalmente a Norteamérica”.

Coparmex afirma que empresas podrían convertirse en líderes al desarrollar capacidades únicas

Durante la presentación, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, afirmó que "una empresa no necesita competir con los gigantes del mundo en todos los mercados. Puede convertirse en líder al identificar lo que hace mejor, desarrollar capacidades únicas y cambiar esa especialización en una ventaja competitiva".

Asimismo, la Coparmex subrayó que “las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representan más del 99.8% de las empresas del país y generan cerca del 70% del empleo”, por lo que fortalecer sus capacidades resulta indispensable para elevar la productividad, impulsar la innovación y ampliar la participación de México en las cadenas globales de valor.

Como parte del programa, este lunes y martes se realizarán conferencias y paneles sobre el modelo Hidden Champions, la identificación de nichos en el mercado de América del Norte, financiamiento para Pymes, clústeres industriales, nearshoring, formación de talento y proveeduría estratégica, con la participación de representantes de Nacional Financiera, Bancomext, BBVA México, FEMSA, BMW México, Toyota y el Clúster Automotriz de Nuevo León.