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Finanzas

Ebrard encabeza misión de 240 empresas mexicanas a Canadá

El secretario mantendrá reuniones de trabajo con el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, donde buscarán avanzar en el proceso hacia la revisión del T-MEC

  • 06
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Economía encabezará una misión para enviar a Canadá más de 240 empresas con el fin de expandir mercados de exportación para empresas nacionales de diferentes sectores.

Como parte del encuentro, se convocó a representantes de empresas de diferentes sectores: agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, así como de fondos de inversión y clústeres de innovación.

Estas 240 empresas participarán en más de 1,800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses en las ciudades de Toronto y Montreal.

Por su parte, el secretario Marcelo Ebrard llevará a cabo un almuerzo de trabajo con CEOs de compañías como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail, TC Energy, así como con el dirigente del Business Council of Canada.

También se encabezará una reunión de diversas empresas mexicanas para buscar oportunidades de financiamiento y colaboración.

“Se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá.

Con Canadá tenemos un comercio ya de por sí y un flujo de inversión importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas”, expuso Ebrard.

Además, mantendrá reuniones de trabajo con el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, donde buscarán avanzar en el proceso hacia la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

 

 

 


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