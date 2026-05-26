Van por revisión integral y menores aranceles en el T-MEC

El sector automotriz y del acero llevarán sus propios planteamientos a la negociación del T-MEC ante Estados Unidos, lo cual irá enfocado a una revisión integral y una reducción de aranceles.

Justo este par de industrias son las más castigadas actualmente con el cobro de dichas tarifas, con tasas de 25% y hasta 50 por ciento.

Al participar en las actividades del "XXXVIII Foro Internacional IMEF", efectuado en la entidad, Félix González, asesor de asuntos de comercio exterior, mencionó que lo ideal es lograr que Estados Unidos baje cuotas preferenciales o tasas arancelarias a 10% o 15%, tal y como ya lo hizo con el Reino Unido, es decir, replicar esa misma política.

“El tema de la sección 232, como lo mencionamos en la ponencia, es uno de los sectores, yo creo que más complicados en esta negociación. Esos aranceles, ya lo ha revelado Estados Unidos, no los va a querer quitar. El sector automotriz también está siendo afectado por esta sección y creo que lo que tendríamos que hacer como estrategia de negociación es tratar de reducir estos aranceles si es posible”, comentó.

Por su parte, Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacó que el sector se enfocará en que la revisión del acuerdo sea integral y que todo lo que cumpla dentro de las reglas del T-MEC mantenga un esquema de 0% de aranceles.

“Actualmente, los vehículos que no cumplen con el 75% de contenido regional establecido en el T-MEC pagan el arancel completo de 25% impuesto por Estados Unidos”, señaló el directivo.

Además, destacó que “el sector automotriz mexicano exportó alrededor de $195,000 millones de dólares en 2025, consolidándose como el principal generador de divisas para el país”.

Asimismo, advirtió que la industria enfrenta nuevos retos ante el avance de fabricantes chinos, los cambios tecnológicos y la transición hacia la electromovilidad, por lo que consideró necesario fortalecer la integración productiva de Norteamérica para mantener la competitividad regional frente a otros mercados.

El directivo también resaltó que “la industria automotriz representa cerca del 30% de las exportaciones totales de México y continúa siendo uno de los sectores con mayor impacto económico y generación de empleo en el país”.

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