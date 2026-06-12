Canadá rescata empate ante Bosnia en su debut en Mundial FIFA™

Canadá se quedó con ganas de celebrar una victoria en su estreno como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ante su gente y en un Toronto Stadium repleto, la selección canadiense igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el partido inaugural del Grupo B.

El equipo norteamericano mostró iniciativa durante buena parte del encuentro, pero tuvo que remar contra corriente después de verse abajo en el marcador desde la primera mitad.

Finalmente, encontró recompensa en el complemento gracias a un gol de Cyle Larin que evitó una derrota en casa.

Bosnia golpeó primero

La selección bosnia sorprendió a los aficionados locales al tomar ventaja al minuto 21.

Todo comenzó con un tiro de esquina que encontró la cabeza de Sead Kolasinac. El defensor prolongó el balón dentro del área y dejó servido el remate para Jovo Lukic, quien aprovechó su estatura y potencia física para imponerse a la defensa canadiense y enviar la pelota al fondo de la red.

El delantero del U Cluj de Rumania, de 27 años y 1.90 metros de estatura, castigó una de las pocas desatenciones defensivas de Canadá y silenció momentáneamente las gradas del estadio.

Con la ventaja mínima, Bosnia y Herzegovina administró el partido y logró contener los intentos ofensivos del conjunto local durante gran parte del encuentro.

Larin respondió en el momento clave

Canadá insistió durante el segundo tiempo y encontró el premio a los 78 minutos.

Cyle Larin apareció dentro del área para recibir un balón con espacio suficiente para girar y sacar un potente disparo a media altura.

El remate sorprendió al guardameta bosnio y se coló junto al poste derecho para decretar el 1-1 definitivo.

El delantero del Southampton inglés volvió a responder en un escenario importante y evitó que Canadá arrancara su Mundial con una derrota frente a su afición.

Tras el empate, el conjunto canadiense buscó el tanto de la remontada en los minutos finales, pero Bosnia resistió la presión y aseguró un punto valioso en el arranque de la competencia.

El resultado deja a ambas selecciones con una unidad en el Grupo B tras la primera jornada.

Para Canadá, el empate sabe a poco por tratarse de un partido disputado en casa y ante miles de aficionados que esperaban un debut triunfal, sin embargo el punto le permite mantenerse con opciones intactas de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina cumplió con una actuación ordenada y mostró capacidad para competir en uno de los escenarios más exigentes del torneo.

Lo que viene en el Grupo B

La actividad continuará el próximo 18 de junio con la segunda fecha del sector.

Canadá buscará su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrente a Qatar, mientras que Bosnia y Herzegovina tendrá una prueba exigente frente a Suiza en un duelo que podría comenzar a definir el rumbo del grupo.

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