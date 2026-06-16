Pakistán y China reivindican plan de paz tras acuerdo Irán-EUA

Pakistán y China aprovecharon el reciente acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para destacar el papel que desempeñó su iniciativa conjunta de cinco puntos en los esfuerzos diplomáticos que condujeron al entendimiento entre ambas naciones.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, y de China, Wang Yi, sostuvieron una conversación telefónica en la que celebraron el avance alcanzado entre Washington y Teherán y coincidieron en la necesidad de consolidar los compromisos adquiridos para garantizar la estabilidad en Oriente Medio.

Durante el intercambio, Dar reconoció la contribución de China a los esfuerzos orientados a restablecer la paz en la región, especialmente mediante la Iniciativa de Cinco Puntos presentada por ambos gobiernos en marzo pasado en Pekín.

Impulsaron diálogo y desescalada

La propuesta conjunta planteaba la apertura inmediata de conversaciones de paz para evitar una escalada del conflicto y defendía el restablecimiento de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

El canciller paquistaní también destacó el respaldo constante de China a las gestiones diplomáticas impulsadas por Islamabad para facilitar el diálogo entre Irán y Estados Unidos durante los meses más complejos de las negociaciones.

Por su parte, Wang Yi reconoció la labor diplomática desarrollada por Pakistán y señaló que sus esfuerzos de mediación contribuyeron a generar condiciones favorables para que las partes alcanzaran acuerdos.

Pakistán, actor clave en las negociaciones

Islamabad desempeñó un papel relevante durante las conversaciones al servir como canal para el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán en las últimas semanas.

La mediación permitió avanzar hacia un memorando que puso fin a más de tres meses de confrontación entre ambos países. El acuerdo será ratificado el próximo viernes en Suiza durante una ceremonia encabezada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Los dos ministros coincidieron en que será fundamental mantener el diálogo y los contactos diplomáticos para resolver de manera pacífica los asuntos pendientes y asegurar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

Además de abordar la situación regional, Dar y Wang revisaron los resultados de la reciente visita oficial de Sharif a China y reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral.

Ambos gobiernos acordaron continuar trabajando en la segunda fase del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC 2.0), un proyecto estratégico orientado a impulsar inversiones, infraestructura y vínculos económicos entre las dos naciones.

China, uno de los principales socios comerciales y aliados de Irán, mantuvo una postura discreta durante las negociaciones, aunque reiteró en diversas ocasiones la importancia de resolver el conflicto mediante el diálogo y evitar una escalada en la región.

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