Participación de China en comercio de EUA cae a 6.1%

Su participación cayó de 7.4% a 6.1% en 2026, mientras México fortaleció su posición como principal socio comercial de EUA

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China continúa perdiendo participación en el comercio de Estados Unidos, reflejo del reacomodo comercial derivado de las tensiones arancelarias entre ambas economías.

Prueba de ello es que la participación del país asiático en el comercio total estadounidense pasó de 7.4% al cierre de 2025 a 6.1% durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con cifras de la U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de los Estados Unidos).

De acuerdo con analistas, este desempeño puede estar influenciado por la imposición de aranceles promedio por parte de EUA, donde China es el país más castigado, con una tasa de 20.87%, según datos al mes de mayo.

Enseguida se ubican Camboya, con un arancel de 20.62%, Indonesia, con 14.88% y Turquía, con 13.42 por ciento.

Al hablar de los productos a los que Estados Unidos impone las tasas más altas a China, destacan vehículos eléctricos, con un arancel de 100%; semiconductores, paneles solares y jeringas y agujas médicas con 50%; y baterías de ion-litio, piezas y componentes automotrices con 25 por ciento.

Por su parte, China impone a EUA un arancel de 15% al gas natural licuado (GNL), y de 10% al petróleo crudo y la maquinaria agrícola.

Los datos también muestran que, contrario a lo que ocurre con el país asiático, México fortaleció su posición como principal socio comercial de Estados Unidos.

Al cierre de 2025 concentró el 15.6% del comercio total del país y, de enero a mayo de 2026, incrementó su participación a 16.5 por ciento.

En ese mismo periodo, el segundo país con mayor presencia fue Canadá, con 12.5% del comercio estadounidense.