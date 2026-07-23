Confirman 7.8 millones de viajeros durante el Mundial en México

La entidad fue sede de la justa veraniega y reportó 1.1 millones de viajeros, informó la Secretaría de Turismo a nivel federal

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El Mundial 2026 registró 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales a las tres ciudades sede del torneo en México, durante el periodo que abarcó del 8 de junio al 19 de julio.

En el desglose se observa que Nuevo León registró 1.1 millones de viajeros, entre 610,000 visitantes y 490,000 turistas, quienes generaron una derrama económica estimada en $5,000 millones de pesos, cifra 21% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Del total de turistas, 75% eligió hospedarse en hoteles y el resto utilizó plataformas digitales.

En el caso de la Ciudad de México y Jalisco, se informó que se registraron 4.4 y 2.3 millones de viajeros, respectivamente.

Por otro lado, la dependencia dio a conocer que en total, el evento deportivo dejó una derrama turística de $42,276 millones de pesos y una derrama económica total de $65,000 millones de pesos, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, al presentar el balance oficial del evento.

Además, destacó que la Copa del Mundo generó 130,900 empleos en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, de los cuales 15,800 correspondieron a la entidad.

“Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país... Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística que puede tener nuestro país”, afirmó Rodríguez Zamora.

En materia de hospedaje, la ocupación hotelera promedio alcanzó 66% durante las cinco semanas del torneo, un aumento de 13% frente al mismo periodo de 2025, mientras que en los días de partido se ubicó entre 85% y 90 por ciento.

Asimismo, los aeropuertos de las sedes movilizaron 6.4 millones de pasajeros, de los cuales 4.2 millones viajaron en vuelos nacionales y 2.2 millones en internacionales.

Tras este Mundial, los turistas resaltaron en sus publicaciones la calidad y hospitalidad de los mexicanos, considerándolos como el mejor anfitrión, pero esto no es nuevo.

Y es que, de acuerdo con el estudio Expat Insider 2025 de InterNations, México ocupó el primer lugar en este tema.

Un 88% dijo que se siente bienvenido en México, por encima del 62% del promedio global.

Además, dicho análisis dijo que un 79% señala que se siente como en casa.