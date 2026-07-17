Confirman saldo blanco tras sismo de 7.4 en Chiapas

Claudia Sheinbaum informó que no se han reportado daños tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, no existen reportes de daños derivados del sismo de magnitud 7.4 que sacudió la mañana de este viernes el sur de México, aunque continúan activos los protocolos de Protección Civil y la vigilancia preventiva ante el riesgo de tsunami en las costas del Pacífico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas y tuvo su epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en una zona próxima a la frontera con Guatemala, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de sus redes sociales, la mandataria federal señaló que sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron saldo blanco tras las primeras evaluaciones realizadas en sus estados.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento”, informó.

Te recomendamos: Sismo de 7.4 sacude Chiapas y se percibe en CDMX

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Explicó que autoridades federales, estatales y municipales desplegaron brigadas para recorrer las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad, con el objetivo de verificar posibles afectaciones en edificios, viviendas e infraestructura estratégica.

Las labores de inspección continúan en distintos municipios del sur del país, mientras los cuerpos de emergencia permanecen en alerta para atender cualquier eventualidad.

Chiapas suspende actividades administrativas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, confirmó que hasta el momento no existen daños de consideración ni personas lesionadas.

Como medida preventiva, ordenó la suspensión temporal de actividades administrativas y exhortó al sector privado a sumarse a la medida mientras concluyen las revisiones estructurales en diferentes inmuebles.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene monitoreo permanente en todas las regiones de la entidad y que personal especializado realiza inspecciones para descartar riesgos en viviendas, carreteras y servicios básicos.

Emiten alerta preventiva por posible tsunami

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una alerta preventiva para las costas de Chiapas y Oaxaca.

La dependencia advirtió sobre posibles variaciones en el nivel del mar de hasta 1.05 metros sobre la marea habitual, por lo que recomendó evitar el acceso a playas y zonas costeras durante las horas posteriores al movimiento sísmico.

Sheinbaum pidió a la población seguir únicamente la información difundida por autoridades oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Oaxaca también activa protocolos

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que en la entidad se activaron de inmediato los protocolos de revisión y supervisión.

Hasta el momento, las autoridades estatales no reportan afectaciones relevantes ni daños que representen riesgo para la población.

Asimismo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que no existen reportes de daños importantes en instalaciones marítimas, aunque se mantiene vigilancia por posibles corrientes inusuales y aumentos temporales del nivel del mar en algunas zonas del Pacífico mexicano.