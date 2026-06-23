Confirman operativo federal en Reynosa, Río Bravo y Matamoros

El operativo se ha desarrollado de manera discreta debido a que está enfocado en la localización de objetivos prioritarios relacionados con grupos criminales

Desde hace poco más de un mes, la frontera de Tamaulipas es escenario de un operativo conjunto en el que participan autoridades federales, estatales y municipales. Las acciones se desarrollan de manera simultánea en los municipios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Aunque el despliegue lleva varias semanas en marcha, fue hasta ahora cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó públicamente la realización de estas acciones de seguridad en la región fronteriza.

La mandataria federal explicó que se trata de un trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en el que participan corporaciones federales de ambos países.

"En México el operativo lo hace la Defensa o la Guardia Nacional principalmente; en algunos casos, cerca de las costas, la Marina también, y en Estados Unidos las fuerzas federales de Estados Unidos", declaró.

De acuerdo con la información disponible, el operativo se ha desarrollado de manera discreta debido a que está enfocado en la localización de objetivos prioritarios relacionados con grupos criminales y personas vinculadas al ámbito político en Tamaulipas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Pancardo, confirmó la participación de la Guardia Estatal y precisó que la coordinación general de las acciones corresponde al Gobierno Federal.

"Nos pidieron apoyo y estamos trabajando en unas actividades de coordinación con ellos; ellos llevan la acción principal y nosotros nada más estamos en apoyo. Así como las autoridades federales están aquí en el estado, estamos en Reynosa, aquí y en Matamoros", señaló.

Las autoridades estatales han reiterado que el operativo no representa un riesgo para la población y que su objetivo es fortalecer las acciones de seguridad en la zona fronteriza.

Sin embargo, ante la inquietud que estas acciones han generado entre algunos ciudadanos, organismos defensores de derechos humanos solicitaron que los despliegues se realicen con estricto apego a la ley y respeto a las garantías individuales.

El presidente de Derechos Humanos Internacionales, Juan Carlos Abrego, señaló que buscarán mantener coordinación con organismos estatales y nacionales para vigilar que no se vulneren los derechos de la población.

"Nos vamos a coordinar con los Derechos Humanos del Estado y la Nacional, precisamente para que no violen los derechos, que vengan y hagan su trabajo. Queremos que den resultados y que respeten los derechos de las personas. Reynosa, las 24 horas, hay muchas personas que trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche", expresó.

Las asociaciones destacaron la importancia de evitar afectaciones a ciudadanos que diariamente salen a trabajar durante la madrugada, para que no sean confundidos ni tratados como presuntos delincuentes durante los operativos de seguridad.