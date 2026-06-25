Confirman visita de Secretaria de Agricultura de EUA a Chiapas

Claudia Sheinbaum anunció que este sábado Brooke Rollins visitará Chiapas para inaugurar una planta de producción de moscas estériles

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Con el motivo de la inauguración de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este sábado visitará México la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Dicho proyecto es considerado clave para combatir la plaga del gusano barrenador que afecta al sector ganadero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el encuentro será una muestra de la cooperación que mantienen ambos gobiernos en temas estratégicos, pese a las diferencias que existen en otros asuntos de la agenda bilateral.

"El sábado viene la secretaria Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador. Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador", anunció.

Una obra financiada por ambos países

Explicó que la construcción de la planta fue posible gracias a recursos aportados tanto por México como por Estados Unidos, además del trabajo coordinado entre las autoridades agrícolas de ambas naciones.

"Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema", afirmó.

Destacó que además del sector agropecuario, existen canales permanentes de comunicación en temas comerciales, económicos y de seguridad.

Persisten diferencias en temas migratorios

Aunque resaltó el nivel de cooperación con Washington, Sheinbaum reconoció que hay asuntos en los que ambos gobiernos mantienen posiciones distintas.

Uno de ellos, dijo, es la situación de mexicanos que han fallecido en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE", expresó.

Aseguró que el Gobierno mexicano ha planteado el tema de manera constante ante las autoridades estadounidenses mediante notas diplomáticas y gestiones consulares.

"Lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran. Nuestros cónsules en Estados Unidos hacen las revisiones que deban hacer para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos", sostuvo.

También reiteró la postura de México respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos, una medida con la que su administración no coincide.

"Obviamente los aranceles no estamos de acuerdo nosotros, pero eso no quiere decir que se interrumpan las pláticas, que no dialoguemos y que no busquemos siempre el mejor acuerdo para ambos, para México y para Estados Unidos", señaló.

A pesar de las diferencias, insistió en que la relación bilateral se mantiene abierta al diálogo y basada en el respeto mutuo.

"Hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía", dijo.

Responde a felicitación de Ronald Johnson

Cabe señalar que las declaraciones de la jefa del Ejecutivo ocurrieron después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la felicitara públicamente por su cumpleaños número 64.

A través de redes sociales, el diplomático destacó el compromiso de Sheinbaum con el fortalecimiento de la relación entre ambos países.

"Feliz cumpleaños, presidenta Claudia Sheinbaum. He visto de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero con interés continuar nuestro trabajo conjunto para el beneficio de nuestras naciones", escribió Johnson.

Consideró que la publicación refleja el nivel de comunicación existente entre ambas administraciones.

Happy Birthday, President @Claudiashein. I have seen firsthand your commitment to serving the people of Mexico and strengthening cooperation between our countries. I look forward to continuing our work together for the benefit of our nations. May God bless you in the year… pic.twitter.com/5eVbxQfKsE — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 24, 2026

"Esta publicación del embajador muestra ello", comentó al referirse a la relación institucional que mantienen ambos gobiernos.

Subrayó que México continuará buscando acuerdos con Estados Unidos sin dejar de defender sus intereses y principios constitucionales.

"El Gobierno de México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el Gobierno de Estados Unidos", afirmó.

Sin embargo, dejó claro que la cooperación no implica renunciar a las posiciones nacionales.