Confirman a Vidal Llerenas como nuevo titular del IMPI

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el nombramiento de Vidal Llerenas Morales como nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el objetivo de consolidar el papel estratégico del organismo en el impulso a la innovación, la protección de la propiedad industrial y el desarrollo económico del país.

Al presentar los nuevos encargos del Instituto bajo esta administración, Ebrard destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en la necesidad de aprovechar las oportunidades del nuevo orden económico, comercial y financiero internacional, así como el potencial de crecimiento de México.

“Necesitamos dar un paso adelante. La economía del mundo está cambiando muy rápido. La nueva economía es una economía basada en datos. Cada vez habrá más robótica avanzada, drones y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial; son potencialidades inmensas”, señaló.

El secretario subrayó que México debe incrementar su capacidad de innovación, enfatizando que el IMPI será clave para fortalecer la competitividad del país frente a otras economías.

En su intervención, Vidal Llerenas agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Marcelo Ebrard por la confianza, y afirmó que “trabajará de manera muy activa en materia de propiedad industrial”.

Señaló que su enfoque estará orientado a promover la innovación, la inversión y el crecimiento económico, vinculando la protección de la propiedad intelectual con el desarrollo del país.

“Nos emociona mucho estar en esta responsabilidad, seguir avanzando en este tema, poder ligar más la innovación y el respeto a la propiedad intelectual con el crecimiento, la atracción de inversión y el proyecto de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

Como parte de esta nueva etapa, el secretario de Economía anunció que “el IMPI contará con 500 nuevas plazas de profesionistas especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y derecho, quienes fungirán como examinadores de patentes y marcas”.

Estos especialistas tendrán un papel fundamental en la revisión, tramitación y protección de invenciones y signos distintivos, con el objetivo de acelerar la protección de la innovación en México.

Actualmente, el Instituto cuenta con 197 examinadores, de los cuales 113 son de fondo y 84 fueron incorporados en 2024.

Con este incremento, se busca agilizar los procesos de registro e incentivar la protección de patentes mexicanas.

Trayectoria de Vidal Llerenas Morales

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de Essex y doctor en Ciencia Política por la Universidad de York.

Al momento de su designación, se desempeñaba como subsecretario de Industria y Comercio en la Secretaría de Economía del gobierno de México, donde impulsó políticas orientadas al fortalecimiento del mercado interno, la competitividad y el desarrollo industrial.

Llerenas ha sido diputado federal, diputado local en la Asamblea Legislativa del entonces distrito federal y alcalde de Azcapotzalco.

Se desempeñó como subsecretario de Egresos del gobierno del Distrito Federal y como director de la Contraloría Social en la Secretaría de la Función Pública.

Es autor de diversos libros en materia económica y colaborador en medios de comunicación.

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