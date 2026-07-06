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Confirman dos casos de golpe de calor en Tamaulipas
El titular de Protección Civil en Tamaulipas exhortó a la población a extremar los cuidados y a mantenerse informados a través de los medios adecuados
Por Alfredo Uvalle | 06 Julio 2026
El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó dos casos por golpe de calor, además de anunciar más lluvias para los próximos días en Tamaulipas.
“Hay que identificar el tema del golpe de calor; a veces entra el reporte de una persona desmayada o persona inconsciente, etc., y hay que valorar si se han atendido casos de personas que sufrieron algún desmayo o algún mareo o que les dicen que les bajó la presión; entonces sí hay que identificar el reporte y, por supuesto, tratar y trasladar al paciente”, señaló.
El titular de Protección Civil en Tamaulipas exhortó a la población a extremar los cuidados y a mantenerse informados a través de los medios adecuados, debido a que las altas temperaturas van a continuar al igual que las lluvias en el territorio tamaulipeco.
Prevén lluvias en las regiones norte, centro y sur del estado
“Así es, a partir del día 8 de julio se pueden estar presentado las lluvias en la zona norte, centro y sur, estamos listos para actuar en beneficio de las familias, seguimos monitoreando el clima, el área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, está muy al pendiente y muy alerta y por supuesto coordinados con las diferentes autoridades”, dijo González de la Fuente.