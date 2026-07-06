Confirman dos casos de golpe de calor en Tamaulipas

El titular de Protección Civil en Tamaulipas exhortó a la población a extremar los cuidados y a mantenerse informados a través de los medios adecuados

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó dos casos por golpe de calor, además de anunciar más lluvias para los próximos días en Tamaulipas.

“Hay que identificar el tema del golpe de calor; a veces entra el reporte de una persona desmayada o persona inconsciente, etc., y hay que valorar si se han atendido casos de personas que sufrieron algún desmayo o algún mareo o que les dicen que les bajó la presión; entonces sí hay que identificar el reporte y, por supuesto, tratar y trasladar al paciente”, señaló.

El titular de Protección Civil en Tamaulipas exhortó a la población a extremar los cuidados y a mantenerse informados a través de los medios adecuados, debido a que las altas temperaturas van a continuar al igual que las lluvias en el territorio tamaulipeco.

Prevén lluvias en las regiones norte, centro y sur del estado