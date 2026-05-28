Confirman hora del informe de CSP; en Coahuila no se transmitirá

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo domingo 31 de mayo encabezará un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, acto que será transmitido de manera simultánea en plazas públicas de las entidades del país.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal precisó que el evento comenzará a las 11:00 horas y tendrá como objetivo presentar un balance de los avances alcanzados durante el primer año y medio de su administración.

“El domingo, aquí en la Ciudad, en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana”, expresó Sheinbaum.

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Habrá transmisión nacional en plazas públicas

La titular del Ejecutivo detalló que se instalarán pantallas en una plaza pública de cada estado para que la ciudadanía pueda seguir el mensaje presidencial en tiempo real.

Sin embargo, aclaró que Coahuila será la única entidad donde no se realizará esta dinámica debido al proceso electoral en curso.

“En todas las plazas públicas del país, bueno no todas las plazas, una plaza pública por cada entidad de la República, con excepción de Coahuila porque ahí hay elecciones y no queremos que parezca que estamos interviniendo en la elección”, explicó.

El Gobierno federal prevé una amplia movilización de simpatizantes, integrantes de Morena, legisladores y miembros del gabinete para el acto político en uno de los sitios históricos más emblemáticos de la capital.

Hace unos días. Sheinbaum adelantó que este ejercicio tiene como propósito informar directamente a la ciudadanía sobre las acciones realizadas desde el inicio de su administración, así como recordar el origen y los principios del movimiento político que encabeza.

“Nuestra visión siempre es dar un informe de rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección”, declaró recientemente.

También recordó que el próximo 2 de junio se cumplirán dos años de la elección presidencial de 2024, jornada en la que obtuvo el triunfo.

“Cumplimos dos años, ya dos años, imagínense, de la elección del 2 de junio de 2024”, comentó.

Soberanía nacional será eje central del mensaje

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo adelantó que uno de los temas centrales de su discurso será la defensa de la soberanía nacional y el derecho de México a tomar sus propias decisiones.

“Que en México decidimos los mexicanos, nadie más”, subrayó.

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