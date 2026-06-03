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Escena

Confirman a Penélope Cruz en el elenco de Toy Story 5

La actriz participará en la versión en español de la nueva película de Pixar interpretando a un juguete olvidado por la tecnología

  • 03
  • Junio
    2026

La actriz española Penélope Cruz formará parte del elenco de voces de la película animada Toy Story 5, en la que interpretará a un nuevo personaje en la versión en español para España y Latinoamérica, según informó Disney y Pixar este miércoles.

La ganadora del Premio Óscar dará vida a Flamenco, un juguete que forma parte de una comunidad de objetos olvidados que viven en una casita abandonada del jardín, relegados por el avance de la tecnología.

El nuevo personaje de Cruz se suma a una historia que explora el impacto de los dispositivos electrónicos en el mundo de los juguetes tradicionales, uno de los temas centrales de esta nueva entrega de la saga.

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En la trama, los personajes principales Buzz Lightyear, Woody y Jessie enfrentan un nuevo desafío tras la llegada de Lilypad, una tableta con forma de rana que capta la atención de Bonnie, la actual dueña de los juguetes.

La historia introduce así una reflexión sobre el cambio generacional en el juego infantil y el lugar que ocupan los juguetes en la era digital.

Bad Bunny y Bizarrap también participan

El reparto de voces en español contará también con la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretará a un personaje llamado Pizza con Gafas de Sol, así como del productor argentino Bizarrap, que dará vida a un Gnomo de Jardín.

Disney y Pixar destacaron la incorporación de estas figuras de la música contemporánea como parte del elenco de la nueva producción animada.

Penélope Cruz expresó su entusiasmo por su participación en la película a través de un mensaje promocional, en el que aseguró haber disfrutado la experiencia de dar voz a su personaje.

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La actriz señaló que Flamenco es un juguete “del que se olvidan con la llegada de la tecnología” y expresó su deseo de que el público disfrute del resultado final cuando la película llegue a los cines.

Toy Story 5 será dirigida por Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar, y contará con la música de Randy Newman, compositor habitual de la franquicia.

La saga, iniciada en 1995 como el primer largometraje de animación completamente realizado por computadora, se ha convertido en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, con entregas previas que han superado los mil millones de dólares en taquilla mundial.


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