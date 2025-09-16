Cerrar X
finanzas_stephen_miran_30c18558f1
Finanzas

Consejero de Trump asume en la Fed previo a reunión sobre tasas

Stephen Miran se convirtió en uno de los gobernadores de la Fed a solo unas horas de participar este miércoles en una reunión clave sobre las tasas de interés

  • 16
  • Septiembre
    2025

Stephen Miran, consejero del presidente Donald Trump, se convirtió este martes en uno de los gobernadores de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (Fed), a solo unas horas de participar este miércoles en una reunión clave sobre las tasas de interés.

Miran prestó juramento como gobernador de la Fed, informó el banco central en un comunicado. 

El juramento se dio después de ganar por estrecho margen una votación en el Senado el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los 12 miembros con voto en comité de política monetaria del banco central. 

La reunión de política monetaria de dos días de la Fed comenzó justo después del juramento.

El Comité Federal de Mercado Abierto o comité de política monetaria (FOMC) culminará su reunión este miércoles y el mercado espera una baja en las tasas de interés, en medio de las presiones al banco central por parte de Trump para abaratar el crédito e impulsar el consumo y la inversión.

El pronóstico de especialistas es que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia a un día un cuarto de punto porcentual, al rango de entre 4.00% y 4.25%.

Las preocupaciones sobre la influencia política en el banco central independiente pesarán sobre la reunión, particularmente porque Trump ha intensificado la presión este año sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca las tasas.

El nombramiento de Miran como gobernador de la Fed solo le otorga un voto en el FOMC, y queda por ver si presionará por recortes de tasas más grandes como el presidente ha exigido repetidamente.

Su juramentación también se produce mientras Trump busca destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario.

Por lo pronto, la funcionaria también se integró a la reunión del FOMC, toda vez que un tribunal federal de apelaciones bloqueó el lunes su despido.

No obstante, un portavoz de la Casa Blanca dijo que el gobierno pediría a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita el despido a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, “por causa justificada”.


