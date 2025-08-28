Cerrar X
Finanzas

Surge la primera empresa mexicana que cotiza en bitcoin

Arcadia, una de las empresas más antiguas de Bitcoin en México, nombró a Ed Juline como consejero de Tesorería Corporativa y de estrategia de Bitcoin

  • 28
  • Agosto
    2025

El mercado de valores en el país se prepara para dar paso a la primera empresa mexicana basada en bitcoin que cotizará en bolsa.

Y es que, este jueves, Arcadia anteriormente conocida como KapitalEx, una de las empresas más antiguas de Bitcoin en México, nombró a Ed Juline como consejero de Tesorería Corporativa y de estrategia de Bitcoin.

Ed Juline es un líder reconocido en el ecosistema bitcoin y aporta una sólida experiencia en el desarrollo de estrategias corporativas centradas en bitcoin, habiendo asesorado y trabajando en empresas como Strategy (antes MicroStrategy de Michel Saylor) en la integración de activos digitales a su balance general.

“La visión estratégica de Ed y su profundo compromiso con Bitcoin se alinean perfectamente con los objetivos de Arcadia”, afirmó José Carlos, CEO de Arcadia.

En ese sentido, dijo que “su experiencia será fundamental para ejecutar nuestra estrategia de tesorería y listado en BIVA (Bolsa Institucional de Valores) generando valor a largo plazo para nuestros accionistas”.

Este nombramiento refuerza el liderazgo de Arcadia, que se prepara para convertirse en la primera empresa mexicana con tesorería de Bitcoin que cotiza en bolsa, con una tesorería de 20 Bitcoins, valorada actualmente en aproximadamente $2 millones de dólares.

Ed trabajará en estrecha colaboración con el director ejecutivo, José Carlos, y el asesor principal de estrategia, Boyd Cohen, para impulsar la iniciativa de sumar Bitcoin a la tesorería de la compañía, asesorando sobre las políticas y la dirección de Arcadia a largo plazo, informó la compañía

Su función se centrará en optimizar la reserva corporativa de 20 BTC de la compañía, fortalecer las relaciones con los inversionistas e impulsar la misión de Arcadia de conectar las finanzas tradicionales con la economía de bitcoin.

Al respecto,  Ed Juline comentó que “estoy encantado de unirme a Arcadia en este momento transformador. Su enfoque exclusivo en bitcoin y su innovadora estrategia de tesorería los posicionan como líderes en el panorama financiero de México. Espero contribuir a su misión de empoderar a usuarios y accionistas a través de bitcoin”.

Arcadia fue fundada en 2016 y es una empresa mexicana de servicios financieros que opera exclusivamente con bitcoin y ofrece tarjetas de crédito, compraventa de bitcoin, préstamos con garantía y soluciones de pago para particulares y empresas.

Su misión es impulsar la adopción de bitcoin ofreciendo formas prácticas, seguras y gratificantes para que las personas ahorren y usen bitcoin.


