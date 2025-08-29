Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) informó que Rogelio de los Santos Calderón, director de Capital Tech, solo brindó servicios de consejería en la institución educativa.

Y es que de los Santos fue señalado por defraudar a alrededor de 135 inversionistas por un monto total de alrededor de $160 millones de pesos a través de su Sociedad de Fondos Múltiples (Sofom).

El Tec de Monterrey conserva a De los Santos con el cargo de presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza La Güera en su portal web; sin embargo, la institución aseguró que su participación solo fue como consejero.

Asimismo, reafirmó que el Tecnológico de Monterrey no tiene ninguna relación con Capital Tech ni con las actividades de dicha empresa.

“La participación de Rogelio de los Santos se ha dado como consejero de distintas iniciativas. Es importante precisar que fuera de estas colaboraciones académicas y de emprendimiento".

“El Tecnológico de Monterrey no tiene ni ha tenido relación alguna con Capital Tech Financial ni con las actividades empresariales de dicha entidad. Estaremos atentos a la evolución del tema y confiamos en que se resolverá de la mejor manera”, informó la institución.

El Horizonte preguntó si van a dar de baja a De los Santos, considerando que hay carpetas de investigación en su contra.

“Es algo que tenemos que investigar; por el momento no tenemos respuesta”, aseguró una fuente de comunicación del Tec.

De los Santos, dentro de su trayectoria en el Tec, es fundador del festival de emprendimiento INCmty.

También el empresario es fundador de Dalus Capital, que impulsa a proyectos de emprendedores dedicados a tecnología en toda América Latina, donde invertían desde 5 mil hasta 5 millones de dólares. De acuerdo con el portafolio de Dalus, tienen inversiones en 36 proyectos.

El Horizonte dio a conocer el pasado 26 de agosto que, por prestarle dinero a empresas insolventes, la Sofom regia Capital Tech se quedó sin fondos y no le pudo pagar intereses y capital a sus acreedores, por lo cual de plano se abrió de capa y solicitó el concurso mercantil a fin de tratar de cubrirles algo de la millonada que le confiaron.

Según asesores legales de los afectados consultados por El Horizonte, se estima que son $815 millones de pesos lo que se les adeuda a 135 inversionistas.

Con esto, entre el 2024 y el 2025 suman seis grandes casos de Sofom que caen en la insolvencia con un monto aproximado de $4,535 millones de pesos.

Según la ficha del fallo 689/20224-III, de la que El Horizonte tiene copia, este se solicitó en noviembre del año pasado y la jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, la autorizó el 19 de febrero del 2025.

Ante esto, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Jesús Mario Sepúlveda González como conciliador del caso.

Este medio también informó este miércoles que al menos tres denuncias contra Capital Tech, en donde los afectados reclaman una cifra total de $160 millones de pesos, es lo que reportó la Fiscalía General del Estado, ante el escándalo por el fraude de dicha empresa.

La dependencia compartió la información anterior y agregaron que el caso podría ser complicado, ya que la mayoría de la información que manejan este tipo de empresas es confidencial al 100% y la autoridad podría no tener acceso.

La denuncia aún no se ha judicializado y la carpeta de investigación sigue en curso. El Ministerio Público requiere información bancaria protegida por secreto bancario, la cual solo puede obtenerse con autorización de un juez.

Se espera que en las próximas semanas se cuente con datos oficiales solicitados a través de la Comisión Nacional Bancaria.

