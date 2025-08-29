Cerrar X
nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Nuevo León

Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech

Rogelio de los Santos, acusado de fraude millonario, solo fue consejero en el Tec; la institución niega relación con Capital Tech y su empresa

  • 29
  • Agosto
    2025

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) informó que Rogelio de los Santos Calderón, director de Capital Tech, solo brindó servicios de consejería en la institución educativa.

Y es que de los Santos fue señalado por defraudar a alrededor de 135 inversionistas por un monto total de alrededor de $160 millones de pesos a través de su Sociedad de Fondos Múltiples (Sofom).

El Tec de Monterrey conserva a De los Santos con el cargo de presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza La Güera en su portal web; sin embargo, la institución aseguró que su participación solo fue como consejero.

Asimismo, reafirmó que el Tecnológico de Monterrey no tiene ninguna relación con Capital Tech ni con las actividades de dicha empresa.

“La participación de Rogelio de los Santos se ha dado como consejero de distintas iniciativas. Es importante precisar que fuera de estas colaboraciones académicas y de emprendimiento".

“El Tecnológico de Monterrey no tiene ni ha tenido relación alguna con Capital Tech Financial ni con las actividades empresariales de dicha entidad. Estaremos atentos a la evolución del tema y confiamos en que se resolverá de la mejor manera”, informó la institución.

El Horizonte preguntó si van a dar de baja a De los Santos, considerando que hay carpetas de investigación en su contra.

“Es algo que tenemos que investigar; por el momento no tenemos respuesta”, aseguró una fuente de comunicación del Tec.

De los Santos, dentro de su trayectoria en el Tec, es fundador del festival de emprendimiento INCmty.

También el empresario es fundador de Dalus Capital, que impulsa a proyectos de emprendedores dedicados a tecnología en toda América Latina, donde invertían desde 5 mil hasta 5 millones de dólares. De acuerdo con el portafolio de Dalus, tienen inversiones en 36 proyectos.

El Horizonte dio a conocer el pasado 26 de agosto que, por prestarle dinero a empresas insolventes, la Sofom regia Capital Tech se quedó sin fondos y no le pudo pagar intereses y capital a sus acreedores, por lo cual de plano se abrió de capa y solicitó el concurso mercantil a fin de tratar de cubrirles algo de la millonada que le confiaron.

Según asesores legales de los afectados consultados por El Horizonte, se estima que son $815 millones de pesos lo que se les adeuda a 135 inversionistas.

Con esto, entre el 2024 y el 2025 suman seis grandes casos de Sofom que caen en la insolvencia con un monto aproximado de $4,535 millones de pesos.

Según la ficha del fallo 689/20224-III, de la que El Horizonte tiene copia, este se solicitó en noviembre del año pasado y la jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, la autorizó el 19 de febrero del 2025.

Ante esto, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Jesús Mario Sepúlveda González como conciliador del caso.

Este medio también informó este miércoles que al menos tres denuncias contra Capital Tech, en donde los afectados reclaman una cifra total de $160 millones de pesos, es lo que reportó la Fiscalía General del Estado, ante el escándalo por el fraude de dicha empresa.

La dependencia compartió la información anterior y agregaron que el caso podría ser complicado, ya que la mayoría de la información que manejan este tipo de empresas es confidencial al 100% y la autoridad podría no tener acceso.

La denuncia aún no se ha judicializado y la carpeta de investigación sigue en curso. El Ministerio Público requiere información bancaria protegida por secreto bancario, la cual solo puede obtenerse con autorización de un juez.

Se espera que en las próximas semanas se cuente con datos oficiales solicitados a través de la Comisión Nacional Bancaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Reclaman_a_Capital_Tech_160_millones_de_pesos_a287806ad1
Reclaman a Capital Tech $160 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_08_16_at_5_37_56_PM_1_4965f10a38
Alfonso Cepeda presenta su informe de gobierno en Saltillo
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_11_51_PM_1_ec733adb02
Auténticos Tigres inicia pretemporada apaleando a ITSOM
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_38_1718c9826f
'Es un momento muy especial para México': Sheinbaum sobre Mundial
Whats_App_Image_2025_08_28_at_5_36_38_PM_fce46718a5
Tecnología en casa, una aliada para cuidar a adultos mayores
JD_Vance_listo_para_asumir_presidencia_si_a_Trump_le_pasara_algo_1d75f1ab4d
JD Vance 'listo' para asumir presidencia si a Trump le pasa algo
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×