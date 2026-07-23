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Inflación se desacelera hasta 3.10%, nivel más bajo desde 2020
El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, no mostró variación a tasa quincenal
Por Diana Valeria Leyva | 23 Julio 2026
La inflación en México se situó en 3.1% durante la primera quincena de julio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en los resultados compartidos, el índice de precios al consumidor (IPC) de la primera mitad del mes de julio aumentó 0.07% respecto a los 15 días anteriores. Mientras que la partida no subyacente decreció un 0.23% a tasa quincenal, pero se elevó un 0.21% interanual.
En tanto, los servicios avanzaron un 0.2% de una quincena a otra y un 4.36% con respecto al mismo período del año previo. Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0.03% entre quincenas y un 3.33% en el año.
Canasta básica aumenta 2.68% interanual pese a falta de variación
El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, no mostró variación a tasa quincenal, pero creció 2.68% interanual.
- Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes: subieron 7.76 %
- Seguros y servicios financieros: subieron 6.45 %
- Restaurantes y servicios de alojamiento: subieron 6.31 %
- Servicios educativos: subieron 5.93 %
- Salud: subió 4.86 %
Productos y servicios con mayor alza en la quincena
- Transporte aéreo: subió 12.44 %
- Servicios turísticos en paquete: subieron 6.22 %
- Naranja: subió 6.02 %
- Computadoras: subieron 4.52 %