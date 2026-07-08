Superan los $50,000 millones derrama económica por Mundial 2026

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León concentraron $35,000 millones de pesos por turismo, mientras que 15,000 millones provinieron del consumo local

Aunque el balón dejó de rodar en las canchas mexicanas, la economía mantuvo el impulso que dejó el Mundial de Futbol 2026.

Al 6 de julio, la derrama económica nacional superó los $50,000 millones de pesos, cifra equivalente a alrededor del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, impulsada por el turismo, el consumo de los hogares y la venta de boletos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Del total, $35,000 millones de pesos correspondieron al gasto turístico generado en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mientras que $15,000 millones provinieron del mayor consumo de las familias mexicanas en alimentos, bebidas, botanas y productos para convivencias durante el torneo; a ello se sumaron cerca de $5,000 millones de pesos por la venta de boletos.

Por entidad, la Ciudad de México concentró una derrama de $20,000 millones de pesos, seguida de Jalisco con $10,000 millones y Nuevo León con $5,000 millones.

"Se considera que entre 60% y 65% de los hogares aumentaron su gasto durante el último mes derivado de la celebración de la justa mundialista", afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

En cuanto al comportamiento de los visitantes, el organismo destacó que los viajeros latinoamericanos registraron estancias promedio de hasta 16 noches, prácticamente el doble que en eventos deportivos anteriores; además, 62% planeó visitar al menos tres ciudades durante su estancia y el gasto promedio por visitante aumentó alrededor de 20% frente a otros periodos vacacionales, con base en información de IATI Seguros.

Turismo elevó ocupación y gasto

Del 8 de junio al 6 de julio, la ocupación hotelera promedio en las tres sedes mundialistas fue de 66%, alcanzando entre 80% y 90% durante los días de partido.

Asimismo, 35% de los turistas optó por plataformas de alojamiento como Airbnb, ocho puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

Las tarifas hoteleras aumentaron alrededor de 120% a nivel nacional y hasta 200% en Monterrey. "El Mundial no solo elevó la ocupación; también incrementó el precio promedio del hospedaje, mejorando la rentabilidad del sector en las sedes mexicanas", señaló De la Torre.

El dirigente añadió que el impacto económico fue mayor al observado únicamente en las sedes, ya que numerosos visitantes prolongaron sus viajes y realizaron actividades turísticas en otras entidades del país.

En ese sentido, sostuvo que México debe capitalizar la llegada de visitantes tanto en el hospedaje formal como en plataformas digitales y fortalecer al sector comercio, servicios y turismo, el cual representa 60.7% del PIB nacional y genera 64.3% de los empleos del país.