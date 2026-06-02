Coparmex pide al SAT frenar bloqueos que afecten a empresas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una serie de medidas para fortalecer la certeza fiscal y evitar afectaciones operativas a las empresas, especialmente en procesos relacionados con facturación, nómina y cadenas de pago.

Durante una reunión encabezada por el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el organismo empresarial expuso la necesidad de generar mayor certidumbre sobre la materialidad de las deducciones fiscales y reforzar mecanismos preventivos antes de cancelar certificados de sellos digitales.

Asimismo, la Coparmex propuso establecer periodos de regularización y mecanismos de excepción en plataformas digitales ante situaciones de fuerza mayor, como ciberataques o desastres naturales, con el fin de evitar bloqueos que paralicen operaciones empresariales.

En el encuentro también se revisaron temas de comercio exterior, agencias aduanales y precios estimados de referencia en importaciones, además de reconocer el trabajo coordinado con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) mediante mesas mensuales con organismos empresariales.

Por otra parte, el organismo presentó avances de la plataforma “Crece Mi Negocio”, iniciativa enfocada en apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes) mediante la incorporación de programas del SAT para facilitar trámites, reducir cargas burocráticas e impulsar la formalización de negocios.

La Coparmex reiteró que “la seguridad jurídica y la construcción de reglas claras son fundamentales para impulsar la competitividad, fortalecer la confianza y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico”.

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