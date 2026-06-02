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Finanzas

Coparmex pide al SAT frenar bloqueos que afecten a empresas

En el encuentro entre el SAT y la Coparmex se revisaron temas de comercio exterior, agencias aduanales y precios estimados de referencia en importaciones

  • 02
  • Junio
    2026

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una serie de medidas para fortalecer la certeza fiscal y evitar afectaciones operativas a las empresas, especialmente en procesos relacionados con facturación, nómina y cadenas de pago.

Durante una reunión encabezada por el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el organismo empresarial expuso la necesidad de generar mayor certidumbre sobre la materialidad de las deducciones fiscales y reforzar mecanismos preventivos antes de cancelar certificados de sellos digitales.

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Asimismo, la Coparmex propuso establecer periodos de regularización y mecanismos de excepción en plataformas digitales ante situaciones de fuerza mayor, como ciberataques o desastres naturales, con el fin de evitar bloqueos que paralicen operaciones empresariales.

En el encuentro también se revisaron temas de comercio exterior, agencias aduanales y precios estimados de referencia en importaciones, además de reconocer el trabajo coordinado con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) mediante mesas mensuales con organismos empresariales.

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Por otra parte, el organismo presentó avances de la plataforma “Crece Mi Negocio”, iniciativa enfocada en apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes) mediante la incorporación de programas del SAT para facilitar trámites, reducir cargas burocráticas e impulsar la formalización de negocios. 

La Coparmex reiteró que “la seguridad jurídica y la construcción de reglas claras son fundamentales para impulsar la competitividad, fortalecer la confianza y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico”.


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