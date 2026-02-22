Pide Coparmex garantizar seguridad en centros de trabajo

Después de los hechos violentos registrados en diferentes zonas del país este domingo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a las empresas garantizar la seguridad en los centros de trabajo.

A través de un comunicado, el organismo pidió a las autoridades proteger y mantener bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región.

Del mismo modo, hicieron un llamado para que se refuerce la presencia institucional y las acciones preventivas necesarias.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que los hechos derivados de esta acción han provocado reacciones violentas en diversas entidades del país, afectando la tranquilidad de las familias mexicanas.

De acuerdo con el CCE, se han registrado bloqueos carreteros, incendios de vehículos y daños a infraestructura pública y privada en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de México, entre otras entidades.

Estos actos han impactado la movilidad, así como el transporte de mercancías y el funcionamiento de negocios.

El organismo empresarial expresó su postura frente a los hechos.

"Desde el CCE condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la población, así como la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas".

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener la calma y atender únicamente la información oficial.

El Consejo Coordinador Empresarial también pidió a las autoridades reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

El organismo subrayó que la protección de las personas, las familias y la continuidad de la actividad económica son prioridades inseparables para el país.

El CCE destacó que México requiere condiciones de seguridad y Estado de Derecho para preservar el empleo, las cadenas productivas y la confianza en el país.

El sector empresarial reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de estrategias que consoliden la paz, la legalidad y la estabilidad necesarias para las familias y las empresas.

Por separado, BBVA notificó a sus empleados el cierre de sucursales y operaciones a nivel nacional para este lunes 23 de febrero, como medida de precaución por lo sucedido en Jalisco. Se espera que más bancos se sumen a la medida en las próximas horas.

A eso se añade que otro grupo de negocios que optaron por cerrar sus operaciones a las 6:00 horas.

