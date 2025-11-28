Pide IP respuestas inmediatas ante los bloqueos en carreteras

Integrantes del sector privado exigieron dar respuestas inmediatas ante los bloqueos carreteros que prevalecen en distintos puntos del país.

En una postura, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indica que los bloqueos carreteros realizados durante esta semana por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la profundidad de un problema que se extiende por todo el país.

Por ello, junto con sus 71 centros empresariales, subraya la urgencia de atender una problemática que se ha vuelto insostenible para la actividad productiva.

De acuerdo con un sondeo realizado entre sus socios, las afectaciones directas se presentan en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.

Estas interrupciones ya generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías.

“Respaldamos las demandas de transportistas y productores agrícolas, que enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y patrimonio".

"Sin embargo, al mismo tiempo, enfatizamos que estos reclamos requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades. La gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia”, comentó.

Añadió que la inseguridad en carreteras compromete la operación de cadenas productivas, sube costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales, ya que "sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se frenan la inversión, el empleo y el crecimiento económico", explicó el organismo.

Pérdidas de hasta $6,000 millones

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que las pérdidas acumuladas por los bloqueos carreteros ya suman hasta $6,000 millones de pesos.

Esto considera reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados y contabilizando lo ocurrido del 19 al 26 de noviembre.

Por ello, para proteger el abasto y el ingreso de las familias, el organismo llamó a retomar de inmediato el diálogo y a liberar corredores logísticos, ante las interrupciones en rutas carreteras que ya afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del país.

Esto confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites.

Confían en mesas de diálogo

Sobre este tema, Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), indicó en entrevista que hasta el momento no han parado las fábricas de los asociados por la falta de suministros, pero confió en que las mesas de diálogo “fructifiquen” y se encuentren soluciones adecuadas.

Por su parte, Luis Roberto Lastiri, director general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), detalló que el transporte de productos perecederos, que implica una cadena de frío, así como la mercancía que se dirige hacia Estados Unidos, es la más afectada hasta el momento por los bloqueos carreteros.

