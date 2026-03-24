IP pide blindar empleos y eliminar aranceles en revisión de T-MEC

De visita en Washington y en el marco de la revisión del T-MEC, la iniciativa privada del país presionó y colocó sobre la mesa una agenda para proteger más de 15,000 empleos, eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y garantizar condiciones que fortalezcan la integración regional.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lideró esta estrategia ante autoridades estadounidenses, congresistas y líderes empresariales. El presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, destacó que el sector privado fue escuchado: “Regresamos con alianzas fortalecidas, pero, sobre todo, con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Fue una voz firme, propositiva y responsable”.

Entre los puntos centrales, la Confederación pidió eliminar los aranceles de la Sección 232, que impactan al 31% de las exportaciones mexicanas, y centrarse en la modernización técnica del T-MEC sin recurrir a procesos de renegociación que generen incertidumbre.

Además, se destacó la importancia de consolidar el tratado como eje trilateral de integración regional y mantener reglas claras para la inversión.

Durante la gira, se enfatizó la protección de los empleos vinculados al comercio regional y es que en el distrito del congresista Henry Cuellar, más de 15,000 puestos dependen directamente de la relación económica con México.

La delegación también abordó la complementariedad energética de América del Norte, resaltando que contar con energía suficiente y confiable es clave para el desarrollo de cadenas de valor regionales.

Coparmex subrayó que la efectividad del tratado requiere certeza jurídica, seguridad y energía suficiente para la inversión.

“Más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México”, aseveró Sierra.

También se resaltó que México ha recuperado 148% del poder adquisitivo del salario mínimo en casi una década, cumpliendo y superando compromisos laborales del T-MEC.

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