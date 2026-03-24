Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_24_at_4_41_38_PM_0ad0cd92ff
Finanzas

IP pide blindar empleos y eliminar aranceles en revisión de T-MEC

La Coparmex pidió eliminar los aranceles y centrarse en la modernización técnica del T-MEC sin recurrir a procesos de renegociación que generen incertidumbre

  • 24
  • Marzo
    2026

De visita en Washington y en el marco de la revisión del T-MEC, la iniciativa privada del país presionó y colocó sobre la mesa una agenda para proteger más de 15,000 empleos, eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y garantizar condiciones que fortalezcan la integración regional. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lideró esta estrategia ante autoridades estadounidenses, congresistas y líderes empresariales.  El presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, destacó que el sector privado fue escuchado: “Regresamos con alianzas fortalecidas, pero, sobre todo, con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Fue una voz firme, propositiva y responsable”.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 4.41.38 PM.jpeg

Entre los puntos centrales, la Confederación pidió eliminar los aranceles de la Sección 232, que impactan al 31% de las exportaciones mexicanas, y centrarse en la modernización técnica del T-MEC sin recurrir a procesos de renegociación que generen incertidumbre. 

Además, se destacó la importancia de consolidar el tratado como eje trilateral de integración regional y mantener reglas claras para la inversión.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 4.41.11 PM.jpeg

Durante la gira, se enfatizó la protección de los empleos vinculados al comercio regional y es que en el distrito del congresista Henry Cuellar, más de 15,000 puestos dependen directamente de la relación económica con México. 

La delegación también abordó la complementariedad energética de América del Norte, resaltando que contar con energía suficiente y confiable es clave para el desarrollo de cadenas de valor regionales.

Coparmex subrayó que la efectividad del tratado requiere certeza jurídica, seguridad y energía suficiente para la inversión.

“Más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México”, aseveró Sierra. 

WhatsApp Image 2026-03-24 at 4.41.20 PM.jpeg

También se resaltó que México ha recuperado 148% del poder adquisitivo del salario mínimo en casi una década, cumpliendo y superando compromisos laborales del T-MEC.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

SHEINBAUM_2026_51a84a49c4
Pide Sheinbaum en NL impulso a inversión mixta
manifiesta_caintra_apoyo_a_claudia_7d565be6e0
Manifiesta Caintra apoyo a presidenta; reconoce trabajo en equipo
esperan_a_sheinbaum_marcara_relacion_ip_regia_5da4a52743
Esperan a Sheinbaum; marcará relación con IP regia
publicidad

Últimas Noticias

52a6b81f_f4e8_4d71_8714_c2815b5ca109_7c2207431f
Familia autoriza donación de órganos y beneficia a cinco personas
finanzas_mipymes_092ee58224
Impulsan formalización en el sector turístico del país
nl_berenice_martinez_75ba420d16
Plantean nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
perfil_salida_martha_herrera_de_igualdad_entraria_felix_arratia_c4914cb8be
Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega
publicidad
×